A San Gregorio Armeno è già Natale: è iniziata la Fiera napoletana che incanta il mondo

È stata inaugurata ufficialmente nel pomeriggio di ieri, 23 novembre, la 152esima edizione della Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, la celebre via dei presepi e dei pastori di Napoli. Un vero e proprio momento di festa culminato nel taglio del nastro in presenza del sindaco Gaetano Manfredi e del celebre cantautore Enzo Gragnaniello.

Natale a Napoli: inizia la 152esima Fiera di San Gregorio Armeno

Anche quest’anno, San Gregorio Armeno è pronta ad accogliere cittadini, visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo, che giungono in città per vivere la magia del Natale, immergendosi nella storica tradizione presepiale che rende Napoli famosa in tutto il mondo.

La 152esima edizione della Fiera partenopea ha preso il via nella giornata di ieri, dando inizio ad una grande festa aperta a tutti, in presenza dei rappresentanti delle istituzioni e dell’artista napoletano Enzo Gragnaniello, ospite d’eccezione di quest’anno.

“A San Gregorio Armeno inizia ufficialmente il Natale. Abbiamo inaugurato la 152esima edizione della fiera natalizia di San Gregorio Armeno, alla presenza del sindaco Manfredi, dell’assessore Armato e della presidente della IV municipalità Caniglia” – ha dichiarato Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno.

“Ringrazio il Bar Carbone di Pasquale Carbone e ‘O re’ per aver messo a disposizione il buffet, ed il Complesso di San Lorenzo Maggiore per la sala. L’ospite d’onore è stato il maestro Enzo Gragnaniello, un grande onore per tutti noi. Il tutto in collaborazione con l’associazione artigianale arte presepiale di San Gregorio Armeno. Tanta la partecipazione. Sono sicuro che ora San Gregorio Armeno è tutelata anche dall’amministrazione, per la difesa della nostra arte presepiale. Ora che abbiamo i figli alla quinta generazione, ed a breve una scuola di arte presepiale napoletana, il futuro del nostro patrimonio culturale ha sempre più certezze. Buon Natale a tutti i napoletani“ – ha concluso.