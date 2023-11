Napoli al fianco delle donne: nei treni con i biglietti contro violenze e femminicidi

Napoli – Anche l’EAV aderisce alla campagna di lotta contro la violenza sulle donne promuovendo una serie di iniziative e lanciando, per l’occasione, biglietti dedicati per usufruire del trasporto a bordo dei treni della circumvesuviana e non solo.

EAV, nei treni con i biglietti contro la violenza sulle donne

Per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Pari Opportunità dell’Ente Autonomo Volturno ha promosso alcune attività per sensibilizzare il personale e l’utenza sul tema.

Il 25 novembre, presso le biglietterie EAV, saranno distribuiti appositi segnalibri agli utenti che acquisteranno un biglietto o già in possesso di abbonamento, fino ad esaurimento scorte. Su ogni autobus saranno, inoltre, presenti locandine dedicate alla battaglia contro ogni forma di violenza di genere.

Il simbolo scelto quest’anno è l’aquilone rosso, libero di volare senza essere manovrato. “Non aspettare, lasciati aiutare” è lo slogan che compare in alto, seguito dal numero antiviolenza e stalking (1522), inteso come mezzo per tagliare il filo che lega una donna a chi, mediante violenze fisiche e psicologiche, manovra il suo “volo”.

Lo stesso simbolo sarà ripreso su uno degli 8 biglietti EAV creati per l’occasione, grazie al contributo del Consorzio Unico Campania. Tutti di colore rosa, riportano ancora una volta il numero antiviolenza e stalking. Infine, sabato 25 novembre, alle ore 10:30, presso la stazione EAV di Montesanto, sarà mostrata al pubblico l’installazione degli aquiloni realizzati per la rassegna.

Iniziative finalizzate alla diffusione di un messaggio, oggi più che mai, profondamente importante e lanciate proprio a pochi giorni dall’omicidio che ha scosso l’intera nazione: quello di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne uccisa dall’ex fidanzato.