A Napoli un presepe per Giulia Cecchettin: i pastori hanno un segno rosso sul viso

Dopo la morte di Giulia Cecchettin, la battaglia contro la violenza sulle donne anima anche le strade di San Gregorio Armeno: sul presepe napoletano arrivano pastori e angeli con il segno rosso sul volto, tipico della campagna di lotta, realizzati dal maestro artigiano Genny Di Virgilio.

Giulia Cecchettin: tra i presepi di Napoli i pastori in suo onore

La celebre bottega dell’artigiano partenopeo, tappa fissa per cittadini e turisti provenienti da tutto il mondo, quest’anno dedica uno spazio alla giovane 22enne brutalmente uccisa dall’ex fidanzato e a tutte le donne che, proprio come lei, hanno perso la vita per mano di uomini che dicevano di amarle.

Ed è così che la Natività e tutti i pastori del presepe diventano un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne: i loro volti sono contrassegnati da un segno rosso. “Per Giulia” si legge sul cartello posto tra le mani di una pastorella mentre la scritta “Mai più” si innalza in alto, incorniciando il gruppo di statuine.

Capolavori che ancora una volta diventano simboli dell’artigianato d’eccellenza napoletano, veicolando un messaggio, oggi più che mai, profondamente importante: attraverso l’arte, nel nome di Giulia, Napoli invoca la fine dei femminicidi, delle tante morti brutali, ingiuste e inaccettabili che continuano a riempire le pagine di cronaca.

“Non poteva che essere dedicato a Giulia e alla tragedia delle donne vittime di violenza il presepe di quest’anno. Con questo segno rosso sul volto dei miei pastori ci ricorderemo di Giulia anche in questi giorni di festa“ – ha dichiarato Di Virgilio all’Ansa.