Vigilie, Natale e Capodanno a Napoli: treni e bus attivi fino a sera. Gli orari

In vista dell’afflusso di cittadini e turisti nei principali luoghi di Napoli durante le giornate festive, Eav e Anm assicurano un prolungamento delle corse di treni (compresi quelli della Circumvesuviana) e bus nelle giornate del 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio, garantendo la circolazione durante le vigilie ma anche a Natale e Capodanno.

Vigilie, Natale e Capodanno a Napoli: prolungati orari treni Eav

Grazie all’accordo raggiunto tra Anm, Eav e organizzazioni sindacali nel corso di un primo incontro – che si è tenuto presso la sede dell’Unione Industriale di Napoli lo scorso 29 novembre – i servizi di trasporto urbano saranno prorogati durante le festività natalizie.

L’obiettivo è quello di estendere gli orari delle corse offrendo un servizio di mobilità completo ai cittadini che, in assenza di un nuovo piano, sarebbe terminato alle ore 19 nei giorni delle vigilie e alle 13:30 il 25 dicembre e il primo gennaio.

Nel dettaglio, il 24 e il 31 dicembre, i servizi saranno garantiti dal mattino fino alle ore 20:00 anziché fino alle 19:00. Il 25 dicembre e 1 gennaio, quando il termine delle corse è fissato alle 13:30, è stata prevista una ripresa del servizio nella fascia pomeridiana/serale, dalle 16:00 alle 23:30. Dunque oltre alla fascia mattutina, dopo una breve interruzione (dalle 13:30) il servizio sarà garantito fino alle 23:30 anche nei giorni di Natale e Capodanno.

LEGGI ANCHE

Napoli incanta il mondo intero, sarà record di turisti a Natale: quasi 3 milioni

Un servizio aggiuntivo che andrà ad agevolare non solo i cittadini ma anche i tanti turisti che hanno scelto di trascorrere le proprie ferie invernali proprio nella città partenopea. Secondo le stime dell’Osservatorio per il Turismo, retto dall’assessore Teresa Armato, saranno quasi 3 milioni i visitatori che affolleranno le vie di Napoli.

Aziende e rappresentanti sindacali hanno anche concordato ulteriori momenti di confronto per l’erogazione del servizio al fine di garantire le esigenze di mobilità dei cittadini nel periodo delle festività in piena sicurezza. Sono, infatti, previsti successivi tavoli di confronto tra le aziende e le organizzazioni sindacali per definire ulteriori specifiche modalità di erogazione, tecniche e di sicurezza che siano coerenti con le esigenze di mobilità dei cittadini e di partecipazione agli eventi calendarizzati per le feste.