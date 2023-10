Napoli incanta il mondo intero, sarà record di turisti a Natale: quasi 3 milioni

Sulla scia delle presenze record registrate durante i mesi estivi, Napoli si avvia verso un nuovo boom di turisti, pronti ad affollare la città in occasione delle festività di Natale: si stimano quasi 3 milioni di arrivi per il periodo invernale, quasi il doppio rispetto allo scorso anno.

Tutti pazzi di Napoli, sarà boom di turisti a Natale: quasi 3 milioni

Secondo le stime dell’Osservatorio per il turismo, retto dall’assessore Teresa Armato, dal 30 novembre all’8 gennaio giungerebbero in città tra i 2 e i 3 milioni di visitatori, provenienti da ogni parte del mondo. Numeri eccezionali e persino in crescita rispetto all’anno precedente che si è rivelato essere comunque un anno più che positivo dal punto di vista turistico.

“Siamo pronti ad accogliere l’invasione di turisti, è un record assoluto di presenze, abbiamo superato lo scorso Natale e anche il periodo dello scudetto. Napoli è una città che gode di un grande appeal, è desiderata, tira molto. Ci stiamo attrezzando per diventare capitale mondiale del turismo” – ha detto l’assessore Armato a Il Mattino.

Dati che trovano conferma nel grande numero di prenotazioni già effettuate e che vedono hotel e b&B napoletani già alle prese con un vero e proprio pienone: alcune strutture del centro già risulterebbero occupate, a un passo dal sold out.

Anche questa volta, dunque, l’amministrazione comunale dovrà mettere in campo soluzioni ad hoc per gestire al meglio il flusso di visitatori, rafforzando i trasporti pubblici e attuando piani di transito specifici soprattutto per San Gregorio Armeno, la celebre via dei presepi che, generalmente, nel periodo natalizio viene letteralmente presa d’assalto da cittadini e turisti.