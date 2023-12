Emanuela morta a 34 anni, il dolore del papà: “Non capisco perché si è lasciata spegnere”

Si terranno oggi a Milano i funerali di Emanuela Perinetti, figlia del direttore sportivo Giorgio Perinetti, morta a soli 34 anni: è stato proprio il papà, attuale responsabile dell’area tecnica dell’Avellino, che ha voluto ricordarla, raccontando i suoi ultimi momenti di vita.

Funerali di Emanuela Perinetti: il dolore del papà Giorgio

La 34enne era ricoverata in ospedale a Milano da qualche settimana a seguito di una caduta che avrebbe peggiorato le sue già delicate condizioni di salute. Affermata influencer marketing manager, anche lei lavorava nel mondo dello sport seguendo le orme di suo padre, ex direttore sportivo anche del Napoli.

Una drammatica perdita per Giorgio Perinetti che soltanto cinque anni fa ha dovuto affrontare un altro doloroso lutto per la scomparsa di sua moglie. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non riusciamo a capire perché Emanuela si sia lasciata spegnere così”.

“Da tempo stava lottando contro l’anoressia. Lei si preoccupava per me e mi diceva che andava tutto bene. Amava il suo lavoro, era felice. Le avevo detto di una promessa fatta alla mamma per vederla guarire e lei mi diceva che ce l’avrebbe fatta. Invece l’altro giorno quando mi ha detto che aveva parlato con lei, ho capito che non c’era più nulla da fare. E da allora mi chiedo come sia possibile spegnersi così, senza nessun problema economico, professionale o sentimentale” – ha concluso.

Oggi familiari, amici e conoscenti si riuniranno per dare l’ultimo saluto a Emanuela. Il rito funebre inizierà alle ore 14:45 presso la Basilica di Sant’Eustorgio di Milano. Tanti i messaggi di cordoglio diffusi sui social e sui canali ufficiali dei club sportivi.

“Tutto il Napoli si stringe intorno a Giorgio Perinetti per la perdita della figlia Emanuela” – è il tweet lanciato dalla Società Sportiva Calcio Napoli che mostra vicinanza allo storico dirigente sportivo del club partenopeo. Anche il Palermo scrive: “Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Emanuela, figlia di Giorgio Perinetti”.