Continua la fase di maltempo in Campania tra forti raffiche di vento e temporali che, in queste ultime ore, stanno interessando diverse zone del territorio, spingendo la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta meteo valido per la giornata di oggi, sabato 2 dicembre. Stando alle previsioni, tuttavia, sarà domenica 3 dicembre che si assisterà ad una vera e propria svolta invernale con l’arrivo del grande freddo.

Allerta meteo oggi in Campania: domenica arriva il grande freddo

A partire dalle ore 15 di oggi, sabato 2 dicembre, e fino alle 21 della stessa giornata, sarà in vigore una doppia allerta meteo: una per vento forte che riguarda tutto il territorio regionale, l’altra per piogge e temporali limitato alle sole zone 2 e 3 dunque Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Correnti instabili hanno, tuttavia, iniziato a dominare alcune zone del territorio già dalle prime ore del mattino. A Napoli e nel Vesuviano, ad esempio, non sono mancate raffiche di vento e precipitazioni anche intense. Il maltempo che sta colpendo la nostra Regione, nelle prossime ore sarà accompagnato anche da un brusco calo delle temperature.

Proprio a partire da questo weekend, infatti, come previsto dai meteorologi, tutta Italia sarà raggiunta da un’ondata gelida proveniente dalla Russia. Stando a quanto rende noto Il Meteo, la data da cerchiare è quella del 3 dicembre quando già dalle prime ore della giornata si avvertirà un clima particolarmente freddo, con temperature al di sotto dello zero al Nord.

Durante la giornata, il crollo termico interesserà tutto il paese, da Nord a Sud: è previsto un passaggio dai valori massimi superiori a 20 a temperature massime di 12/13 gradi. Anche l’inizio della nuova settimana vedrà un’alba gelida con possibili gelate nelle zone settentrionali.