Esplode l’inverno, arriva il gelo dalla Russia: farà ancora più freddo a Napoli

Dopo un primo graduale calo delle temperature, stando alle previsioni meteo, nel weekend è atteso l’arrivo del freddo dalla Russia: l’Italia sarà dominata da questo nuovo fronte gelido che farà sentire i suoi effetti anche a Napoli e in Campania.

Meteo weekend Napoli e Campania: arriva il freddo dalla Russia

L’irruzione artica che avrebbe dato il via ad una svolta gelida nel nostro paese, annunciata in precedenza, è ormai sempre più vicina: secondo le stime de Il Meteo, un fronte estremamente freddo, proveniente dalla Russia, farà il suo ingresso nel nostro paese determinando un brusco crollo delle temperature.

La fase temporalesca che ha caratterizzato il Napoletano in questi ultimi giorni, lascerà spazio a rigide temperature che proprio sul finire della settimana interesseranno gran parte dell’Italia. Non si escludono grandi nevicate sulle principali zone montuose del Nord.

“Nel weekend, come detto, arriverà il freddo dalla Russia, nuovamente ma ini modo più diffuso e ci saranno ancora delle precipitazioni: le nevicate saranno ancora più abbondanti sulle Alpi, ma questa volta in discesa fino a quote di alta collina e soprattutto sul settore centro-orientale. Specie sulle Alpi friulane potremmo vedere accumuli estremi, fino a 50-70 cm in 24 ore” – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

Domenica 3 dicembre è previsto un generale miglioramento con cielo sereno quasi ovunque ma il freddo sarà ancora pungente. L’inizio della nuova settimana, invece, dovrebbe rivelarsi abbastanza turbolento: dopo un lunedì nuvoloso, da martedì si prevedono giorni di pioggia a Napoli, almeno fino a venerdì. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

Intanto, anche in Campania, si sono verificate le prime nevicate. In particolare lo scorso weekend alcune zone dell’alto Casertano, del Beneventano e dell’Avellinese sono apparse completamente imbiancate, trasformandosi in tipici e suggestivi villaggi invernali.