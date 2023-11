In Campania è arrivata la neve: lo spettacolo del paesaggio imbiancato è mozzafiato

In Campania è arrivata la neve: dall’alto Casertano all’Avellinese e al Beneventano, l’arrivo dell’irruzione artica, responsabile del crollo delle temperature, ha letteralmente trasformato alcune zone della Regione in tipici villaggi invernali.

Spettacolo in Campania: è arrivata la neve

Una lunga distesa di neve è quella che appare nelle foto diffuse sui social dall’Agriturismo Rifugio La Torre, a Cusano Mutri, in frazione Bocca Della Selva (provincia di Benevento), dove i primi fiocchi hanno imbiancato le strade, i tetti dei palazzi e gli alberi.

La prima nevicata di stagione si è verificata anche in zona Laceno, in provincia di Avellino, regalando un vero e proprio spettacolo tra il Cervarolo interamente innevato e il celebre lago incorniciato da una fitta coltre di neve bianca.

Questa mattina si registra un accumulo nevoso di 5 cm con una temperatura di -6 gradi. I mezzi spazzaneve sono in azione già dal mattino per proseguire le operazioni di pulizia stradale e consentire a tutti di giungere sul posto e godere delle bellezze del Laceno anche in pieno inverno. La neve si è posata anche sulle cime del Matese e del Vesuvio.

Arriva la Sciabolata Artica in Campania: farà ancora più freddo

Del resto, già la Protezione Civile della Regione Campania, emanando l’ultimo avviso di allerta meteo, aveva annunciato il possibile arrivo della prima neve sulle zone montuose del territorio. Intanto, gli effetti dell’irruzione artica si fanno sentire e, stando alle previsioni meteo, saranno ancora più accentuati durante gli ultimi giorni del mese.

“Una sciabolata artica potrebbe colpire il Centro-Sud alla fine del mese con neve in pianura e sulle coste adriatiche tra il 29 e il 30 novembre. La classica colata di aria gelida è prevista arrivare velocemente dalla Russia con fenomeni nevosi di stampo invernale. Un calo termico di 16 gradi in 10 giorni: da una coda estiva ad un gelido inverno in una sola decade” – ha sottolineato il meteorologo de Il Meteo, Lorenzo Tredici.