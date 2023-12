L’INTERVISTA/ Walter Novellino a VL: “Il Benevento è la delusione. Ad Avellino c’è fretta di salire in B”

La redazione di Vesuvio Live ha avuto l’immenso piacere di poter fare una chiacchierata con il tecnico Walter Novellino. Il nativo di Montemarano è stata una colonna degli allenatori campani, girando tra Serie A, B e C. Indimenticabile la sua cavalcata col Calcio Napoli con cui riportò i partenopei in A. Senza dimenticare i cinque anni alla Sampdoria e gli anni tra Reggina, Torino, Livorno. Nelle ultime stagioni ha confermato la sua enorme tradizione, allenando alcuni top club della Serie C tra cui Avellino, Juve Stabia e Catania.

Le parole di Walter Novellino a Vesuvio Live

Con il tecnico apriamo la nostra chiacchierata parlando della Turris di Bruno Caneo: “La Turris per me diventerà la sorpresa, ha una società importante e molto forte e fa bene a riconfermare Bruno Caneo. Ad Avellino anche ha fatto un ottima partita, difendendosi bene e riuscendo a portare un punto importante a casa”.

Le piace il gioco del mister?: “Mi piace molto, non a caso ho mandato alcuni miei collaboratori a vedere il tecnico come lavora e mi hanno dato tutti riscontri positivi, è davvero un buon allenatore”.

Come si spiega questo momento di crisi dopo l’ottimo inizio?: “Sono periodi che possono capitare, dobbiamo ricordarci che i corallini hanno avuto un bel po’ di infortuni, specialmente con alcuni calciatori che sono importanti per la rosa. Però ripeto, sono sicuro che si riprenderà, per me diventerà la sorpresa e sono molto contento se la Turris riuscirà a risalire in classifica ed arrivare dove merita”.

Novellino tra Juve Stabia e Picerno, le squadre che stanno facendo il ritmo del girone C

Doveroso il passaggio sulla Juve Stabia, la squadra che attualmente mantiene il comando del girone: “Non credo che sia una sorpresa la Juve Stabia. Ha una squadra molto forte e una grande società. Ammetto di non conoscere tanto Pagliuca ma sta facendo molto bene. Per me oltre Bellich la vera sorpresa è Thiam, il portiere è un calciatore di categoria superiore, mi ha impressionato per la serenità che ha tra i pali e l’ottima gestione di palla, è un valore aggiunto per questa squadra”.

Il Picerno invece è una sorpresa a tutti gli effetti?: “Si, il Picerno era inaspettato ad inizio campionato. Mi fa piacere soprattutto per mister Longo che è campano e da lustro ai nostri tecnici. Anche perché l’allenatore spesso viene bistrattato. Devo fare i complimenti a lui e la società per come hanno assemblato la squadra che non è mai facile. Mi fa veramente piacere per Emilio, quando un campano fa bene è sempre bello”.

Il momento dell’Avellino e la delusione Benevento

Il tecnico parla anche del momento della sua ex squadra, spiegando l’ennesimo momento alterno dei lupi: “Ad Avellino credo che bisogna avere pazienza, il campionato è lungo, la squadra è ottima e Pazienza alla lunga può fare bene. Ad Avellino c’è troppa fretta di salire in B, questa fretta naturalmente coinvolge emotivamente anche la rosa, invece bisognerebbe lasciarli tranquilli e sereni. Tanti si lamentano del pubblico, ma i tifosi cosa devono fare? Urlano, incitano, sostengono, loro non possono fare altro, anzi, la reputo una grandissima tifoseria. Bisogna avere coraggio e far giocare la squadra. Per me anche Rastelli era valido per allenare questa rosa, ora però bisogna dare tempo a Pazienza”.

Benevento?: “Loro sono la grande delusione, mi aspettavo molto di più. Specialmente per il presidente Vigorito che ha sempre investito tanto ed è un grandissimo presidente. E’ una squadra che non può perdere tutte quelle partite, deve cambiare ritmo per poter ritornare in alto in classifica”.

Il commento su Walter Mazzarri al Napoli

Con Novellino facciamo anche un passaggio sulla situazione Napoli. Ecco il suo commento: “Walter Mazzarri sta facendo un ottimo lavoro. Non guardiamo la partita contro l’Inter, i nerazzurri si sono permessi di poter fare ampio turnover in Champions per arrivare carichi alla sfida di domenica, il Napoli invece ha giocato con lo stesso undici anche a Madrid. Mazzarri sta facendo un buon lavoro con i calciatori, sta mettendo nelle migliori condizioni giocatori del calibro di Kvara e Osimhen oltre al resto della rosa”.

Possibile rimonta all’Inter?: “Difficile, anzi complicato. L’Inter ha un ottima rosa ed ha iniziato benissimo il campionato ma bisogna vedere. Ora l’importante è affrontare partita dopo partita e poi si vedrà dove può arrivare questo Napoli targato Walter Mazzarri”.

Il Walter Novellino allenatore è pronto ad una nuova sfida?

Domanda finale anche sulla carriera del tecnico. Quanto è vicino un ritorno in panchina per il tecnico: “Io ho voglia di allenare, ho passione e per questo motivo ho sempre voglia di ritornare in panchina. Non vedo l’ora di tornare ad allenare, ho avuto qualche offerta dall’estero ma non voglio muovermi anche perché sarebbe molto complicato per la mia famiglia”.