Sciopero trasporti a Napoli, domani fermi treni e metro: orari e corse garantite

Napoli – EAV ha annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che si terrà domani, giovedì 7 dicembre, con possibile interruzione della circolazione dei mezzi per la durata di 4 ore: dalle 9 alle 13 circa si prevedono disagi per i passeggeri dei treni della circumvesuviana, delle linee flegree, suburbane, linea metropolitana Piscinola-Aversa e Funivia del Faito.

Napoli, sciopero trasporti EAV domani 7 dicembre: treni fermi

L’azione di protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Conf.a.i.l e Or.s.a. Lo sciopero, valido per il solo personale viaggiante del settore ferroviario (macchinista e capotreno), durerà dalle 9 alle 13, causando, dunque, possibili disagi all’utenza.

La Conf.a.i.l. sciopera per motivazioni riguardanti le controversie nei turni manovre mentre l’Or.s.a. per l’utilizzo del badge per la rilevazione della presenza su turni del personale viaggiante. L’EAV ha già annunciato di essere aperta al dialogo, ritenendo che queste discussioni dovrebbero essere lasciate alla dialettica aziendale senza determinare ripercussioni sugli utenti.

Di seguito le fasce garantite per le linee vesuviane (treni circumvesuviana):

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

Da Napoli per

Sorrento 8:40

Sarno 8:46

Baiano 8:12

Poggiomarino 8:50

Torre Annunziata 8:57

San Giorgio via CDN 8:24

Per Napoli da

Sorrento 8:50

Sarno 8:26

Baiano 8:24

Poggiomarino 8:54

Torre Annunziata 8:33

San Giorgio via CDN 8:40

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

Da Napoli per

Sorrento 13:28

Sarno 13:34

Baiano 13:36

Poggiomarino 13:02

Torre Annunziata 13:09

San Giorgio via CDN 13:48

Per Napoli da

Sorrento 13:02

Sarno 13:38

Baiano 13:48

Poggiomarino 13:06

Torre Annunziata 13:21

San Giorgio via CDN 13:28.

Di seguito le fasce garantite per la metropolitana Piscinola-Aversa:

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per Piscinola 08:45

da Piscinola per Aversa 08:45

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Aversa per Piscinola 13:00

da Piscinola per Aversa 13:00

Sul sito ufficiale dell’EAV sono riportate anche le corse garantite per le linee flegree, suburbane e Funivia del Faito.