LIVE/ Dal Maschio Angioino la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti

In diretta sui canali social ufficiali di Vesuvio Live siamo in diretta dal Maschio Angioino per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti. L’allenatore simbolo dello Scudetto vinto dal Calcio Napoli nella stagione 2022/2023 ,e attuale CT dell’Italia, è ritornato nella “sua” Napoli per questo importante avvenimento. Con lui oltre al sindaco Gaetano Manfredi c’è anche il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei partenopei dopo l’iniziale declino ha deciso alla fine di essere presente. L’evento è iniziato alle ore 11:00.

La cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, segui la diretta

L’evento nella Sala dei Baroni è iniziato alle ore 11:00. L’ex tecnico del Napoli è arrivato nel luogo designato circa un quarto d’ora prima, così come Aurelio De Laurentiis che ha dato spettacolo con i giornalisti presenti, scambiando battute con tutti i presenti, nel modo più classico che lo contraddistingue. Il conferimento della cittadinanza napoletana al tecnico toscano è motivato dall’incredibile impresa dell’ultima stagione sportiva, con lo scudetto vinto con gli azzurri dopo trent’anni di attesa. Luciano Spalletti è stato accolto anche da alcuni tifosi all’esterno che l’hanno salutato, rimarcando la stima per il tecnico autore di un incredibile scalata con i suoi calciatori.