Cornetti gratis a scelta da Zio Rocco nelle sedi di Napoli e Pomigliano: quando

Buone notizie per gli amanti del dolce che martedì 12 dicembre, a partire dalle ore 19, potranno degustare cornetti gratis nelle sedi Zio Rocco Lab Store di Napoli e Pomigliano d’Arco in occasione dei 5 anni dalla nascita del celebre locale.

Cornetti gratis da Zio Rocco a Napoli e Pomigliano: quando

“Da Zio Rocco cornetti gratis. Ragazzi, martedì 12 dicembre Zio Rocco Lab Store compie 5 anni e per festeggiare questo traguardo meraviglioso insieme a voi abbiamo una sorpresa. Le prime 50 persone che arriveranno allo store di Napoli o allo store di Pomigliano potranno scegliere un prodotto omaggio nei loro ordini. Apriremo un’ora prima per questo evento, vi aspetto in tantissimi” – ha annunciato il patron dei punti vendita, Rocco Cannavino.

Entrambe le sedi del “cornetto gourmet” continuano ad attirare migliaia di clienti, disposti anche ad attendere per ore in fila prima di portare a casa le soffici brioche o gli intramontabili cornetti ischitani, farciti con creme rigorosamente artigianali come quella al cioccolato o alla gianduia, ma anche all’albicocca e alla crema di latte di bufala.

Un compleanno che celebra il quinto anno di attività a pochi giorni dal Natale e subito dopo il lancio del cornetto più costoso al mondo: si chiama Magma l’ultima creazione del pastry chef Rocco che con il suo impasto sfogliato al carbone vegetale (di colore nero) si ispira al Vesuvio.

In edizione limitata, con disponibilità di soli 20 pezzi, il cornetto ha un costo di 100 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Tabita, realtà operante a Napoli che da anni offre assistenza alle persone disagiate, senza fissa dimora e tossicodipendenti.

Porta la firma di Zio Rocco anche ‘O Miraculo, il cornetto dedicato a San Gennaro dall’impasto brioche al succo di lamponi selvatici, farcito con un cuore di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar, ricoperto di polvere di pura liquirizia calabra, foglioline e scaglie d’oro puro 24 kt.