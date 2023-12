VIDEO/ Sembra un dipinto ma è Napoli all’alba: il cielo rosso che ha incantato tutti

Stanno facendo il giro del web foto e video scattate all’alba a Napoli e che hanno letteralmente incantato gli utenti del web. Questa mattina, infatti, il golfo della città partenopea ha regalato un vero e proprio spettacolo ai tanti cittadini e turisti mattinieri che hanno avuto il privilegio di ammirarlo incorniciato, come era, tra sfumature di rosa e arancione in un cielo rosso fuoco.

VIDEO/ Spettacolo a Napoli: meravigliosa alba tra il rosso e il rosa

“Mai vista un’alba così bella” – è il commento del celebre maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano che ha diffuso, attraverso i suoi canali social ufficiali, il filmato della meravigliosa vista del golfo partenopeo, registrato dall’interno dell’auto.

Come lui tanti i cittadini partenopei che hanno condiviso sui loro profili scatti di estrema bellezza, raccontando delle emozioni provate alzando gli occhi al cielo al proprio risveglio, sentendosi così fortunati di vivere qui, in una città che non smette mai di stupire.

Questa mattina, nel bel mezzo di dicembre, infatti, il sorgere del sole si è rivelato ancor più spettacolare. Alla magia dell’abbraccio tra Vesuvio e mare si è aggiunta questa insolita colorazione del cielo che ha tinto di rosso e arancione anche le acque partenopee.

Non solo d’estate, dunque, anche d’inverno Napoli continua a regalare scorci di infinita bellezza. Basti pensare alla cima del Vesuvio innevato che, maestoso, domina il paesaggio invernale partenopeo o alle incantevoli gradazioni di colore che il cielo assume al tramonto.

Proprio lo scorso gennaio era stata una foto del Vesuvio, scattata con un semplice smartphone ad incantare la popolazione: il Gigante Buono si presentava in tutta la sua bellezza, con la cima totalmente imbiancata, tanto da ricordare l’altrettanto meraviglioso Monte Fuji giapponese.