La magia delle feste nelle stazioni di Napoli e del Vesuviano: arriva il Treno di Natale

Napoli – La magia delle feste invade anche le stazioni della circumvesuviana con l’arrivo del nuovo Treno di Natale, presentato ieri dall’EAV all’officina di Ponticelli e realizzato dal writer Ciro Iacomino, in arte Pluto.

Napoli, nelle stazioni EAV arriva il Treno di Natale

Si intitola Reborn Hope l’innovativa opera artistica che occupa la facciata del treno con la rappresentazione di un moderno Babbo Natale, dei suoi elfi e folletti, tutti dotati di un terzo occhio che simboleggia la provvidenza. Un modo per calare anche i passeggeri della circumvesuviana nell’atmosfera natalizia, accogliendoli a bordo di un convoglio “addobbato” a festa.

La street art di Iacomino, tuttavia, cela anche un significato ben preciso, trasmettendo un messaggio di speranza e fiducia nel mondo. Non è un caso che tra le mani dei personaggi spicca un cartello con il simbolo della pace. L’opera è stata realizzata in tempi record dall’artista per per non sottrarre materiale rotabile all’esercizio e non creare disagi all’utenza.

Il treno natalizio rappresenta anche il prosieguo di un dialogo aperto tra EAV ed i writers affinché si riesca a regolamentare, sui treni più datati, un’attività che per anni è stata demonizzata a causa degli elevati costi supportati dall’azienda per la rimozione dei graffiti e il disagio provocato ai viaggiatori. L’azienda promuove, così, l’espressione dei graffiti e di qualsiasi forma d’arte a patto che tali interventi siano autorizzati e realizzati in totale sicurezza.

Soltanto lo scorso maggio, in occasione della vittoria dello scudetto da parte del Calcio Napoli, l’EAV aveva inaugurato l’entrata in servizio del Treno Azzurro che, riprendendo i colori della squadra e del tricolore, aveva effettuato il suo primo viaggio conducendo i tifosi verso lo stadio Diego Armando Maradona. Per celebrare il grande traguardo calcistico, l’azienda aveva realizzato anche biglietti a tema scudetto. Un’iniziativa poi replicata di recente, durante la giornata contro la violenza sulle donne.