Miracolo a Napoli, arriva in ospedale con grave aneurisma: salvata con intervento record

Un altro intervento record si è concluso con successo al Monaldi di Napoli dove una donna di 39 anni, arrivata in ospedale in condizioni critiche per aneurisma dell’aorta toracoaddominale, è stata salvata dai medici e gli infermieri dell’equipe di Chirurgia Vascolare.

Donna con aneurisma salvata all’ospedale Monaldi di Napoli

Simona (nome di fantasia) è giunta in ospedale con una importante dilatazione dell’aorta toracoaddominale, il principale vaso sanguigno che porta il sangue dal cuore al resto del corpo, complicata da importanti lesioni sia a livello toracico che intestinale, con un interessamento dei vasi sanguigni addominali e renali.

Una condizione medica estremamente complessa che ha reso necessario un intervento d’urgenza, praticabile soltanto con le apparecchiature diagnostiche e chirurgiche all’avanguardia, oltre al team di professionisti altamente formati, che rendono il Monaldi uno dei centri d’eccellenza di chirurgia vascolare.

La paziente è stata sottoposta ad un intervento di innesto di una protesi chirurgica aorto-bisiliaca, con completa rivascolarizzazione dei vasi addominali e renali che, essendo ormai completamente compromessi, sono stati ricostruiti chirurgicamente.

La delicatissima operazione è stata portata a termine con successo dall’Unità Operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dall’equipe medica e infermieristica diretta dal professore Barolomeo Di Benedetto, con il supporto anestesiologico del personale della terapia intensiva post operatoria, diretta dal dottor Antonio Corcione.

“L’intervento si è svolto senza complicanze e ha consentito a Simona di poter tornare a casa e riabbracciare i propri cari. Si tratta di una procedura altamente complessa, che è stata possibile grazie a un approccio multidisciplinare. Siamo i soli in tutto il Sud Italia a trattare chirurgicamente gli aneurismi toracoaddominali e, in Campania, siamo i primi per numero di procedure sull’aorta addominale“ – spiega il professore Di Benedetto.

“La Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Monaldi è un punto di riferimento che attrae pazienti da tutta la Regione e dal Sud Italia. L’Azienda Ospedaliera dei Colli investe in professionalità e nuove tecnologie per poter consentire ai cittadini campani di poter ricorrere a cure di elevatissima specializzazione” – ha commentato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.