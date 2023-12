È napoletano il pasticciere di Papa Francesco: torta di 10 kg per il suo compleanno

Festa in Vaticano per gli 87 anni di Papa Francesco, un grande traguardo di vita per il Pontefice celebrato all’insegna dell’eccellenza napoletana: è stato, infatti, il pasticciere Serafino Buonfiglio, di Ottaviano, a realizzare una grande torta di compleanno per il Santo Padre.

Papa Francesco festeggia il compleanno con una torta napoletana

Il pasticciere vesuviano ha preparato il dolce nel suo laboratorio a San Gennarello di Ottaviano per poi rifinirlo in mattinata direttamente in Vaticano. Lui stesso ha consegnato la torta al Papa, accompagnato da un gruppo di bambini, nell’ambito di una piccola festicciola organizzata dalla Fondazione Santa Marta.

Per il Pontefice, Buonfiglio ha realizzato una torta di 10 kg fatta con pan di spagna ripieno di crema chantilly al limone. Per decorarla ha utilizzato una rappresentazione del Papa in compagnia dei bambini con la scritta “la gratitudine è la memoria del cuore”.

“Un giorno importante quello della tua nascita che avrà sempre un significato speciale perché segna il giorno in cui il mondo è stato reso migliore dalla tua presenza. Buon compleanno Papa Francesco. Vivissime congratulazioni al confratello Cav. Serafino Buonfiglio per aver realizzato la torta ufficiale per il compleanno del Santo Padre“ – si legge nel post diffuso dal sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

“Una notizia che ci riempie di orgoglio perché le torte per l’87esimo compleanno del Santo Padre sono state realizzate dallo chef prof. Serafino Buonfiglio della nostra comunità di San Gennarello e Cavaliere dell’Ordine del Santo Sepolcro” – ha scritto sui social il parroco Raffaele Rianna.

“Al caro amico Serafino le nostre congratulazioni e la gratitudine per aver portato il nome della nostra comunità nel suo cuore dinanzi al Santo Padre. Attendiamo il suo ritorno tra noi perché vogliamo una replica della torta pontificia per gustarla insieme. Congratulazioni e applausi a te, chef Serafino”.