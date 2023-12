Fidanzati brutalmente picchiati e rapinati: stavano parcheggiando l’auto sotto casa

Notte di violenza a Napoli ai danni di una coppia di fidanzati: i due si trovavano in auto a Marianella, quartiere periferico della parte settentrionale della città, intenti a parcheggiare la vettura sotto casa quando sono stati assaliti, picchiati e rapinati da un gruppo di ignoti.

Violenza a Napoli: fidanzati picchiati e rapinati sotto casa

Stavano parcheggiando l’auto nei pressi dell’abitazione quando alcune persone, con il volto coperto dai cappucci, li hanno raggiunti per poi aggredirli violentemente e derubarli. I malviventi, stando a quanto si apprende, sarebbero riusciti a portare vi 500 euro e i cellulari delle vittime.

I due ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale CTO per le lesioni riportate: lui ha riportato una frattura al braccio sinistro (giudicata guaribile in 30 giorni), lei contusioni ed ecchimosi varie, giudicate guaribili in 7 giorni. Nessuno dei due, dunque, verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero che dovranno ricostruire la dinamica della vicenda e risalire ai responsabili. Al momento non ci sono aggiornamenti sui soggetti dal volto coperto che hanno dato vita all’agguato.

“La criminalità e la violenza sono diventate due costanti e nessuno riesce più a sottrarsi ai pericoli che ne derivano. Le strade sono off-limits per la gente perbene. Ora è capitato nel cuore della notte ma non è che in pieno giorno qui sia l’oasi della sicurezza” – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Soluzioni? Più agenti, più pattuglie, più videosorveglianza, maggiore controllo delle aree a rischio e pene più severe. Il nuovo prefetto convochi un tavolo per l’ordine e sicurezza per contrastare questa deriva” – ha concluso.