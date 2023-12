È napoletana la birra di Natale più buona d’Italia: incanta i giudici e conquista l’oro

Si è appena conclusa la terza edizione del concorso di Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali d’Italia da accompagnare ai tradizionali piatti di Natale: a vincere, sbaragliando la concorrenza, è stato il Birrificio Artigianale Incanto di Casalnuovo di Napoli, che ha ottenuto il riconoscimento in occasione dell’evento MEDIBEX (Mediterranean Beer Experience) che si è svolto in piazza Massari, a Bari.

La miglior birra di Natale è napoletana: vince il Birrificio Incanto

È 21 12 del birrificio napoletano la migliore birra di Natale 2023 che ha conquistato la vetta della classifica stilata dalla giuria del contest Bda XMAS Beers lanciato da Unionbirrai. Al secondo e terzo posto si sono piazzati rispettivamente le birre Guastafeste del Birrificio Mukkeller di Porto Sant’Elpidio (FM) e Santo Stefano del Birrificio Agricolo Pagus di Rogno (BG) che hanno mantenuto le medesime posizioni anche sul podio del miglior abbinamento con il panettone.

I giudici di questa nuova edizione del concorso, dopo gli assaggi alla cieca, hanno infatti definito entrambe le classifiche: quella della birra più buona in generale e quella da abbinare rigorosamente al panettone, passando poi alla fase di premiazione. Se il birrificio di Casalnuovo è quello che produce la birra di Natale per eccellenza, la birra più buona da sorseggiare per accompagnare il tradizionale dolce natalizio è, invece, la Primatia del Birrificio Birranova di Tiggianello (BA) che spicca in vetta alla classifica della categoria in questione.

Cosa sono le birre di Natale premiate da Unionbirrai

Il contest di Unionbirrai punta a far emergere non semplici birre ma birre di Natale che rappresentano una tradizione secolare presente storicamente nel Nord Europa. Si tratta di bevande prodotte appositamente per le festività e con la caratteristica comune di avere un grado alcolico tendenzialmente elevato, aggiunta di spezie o comunque sentori speziati evidenti.

Possono sposarsi perfettamente con molteplici abbinamenti gastronomici, andando ad arricchire anche il momento del dolce. Da tempo anche i birrai italiani si sono avvicinati alla tradizione delle birre di Natale con proposte di ottimo livello, caratterizzate da packaging intriganti e originali. Lo scopo del concorso è proprio quello di individuarle e valorizzarle.