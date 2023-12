Napoli-Frosinone 0-4, gli azzurri vengono umiliati e salutano già la Coppa Italia

Un Napoli completamente allo sbando saluta dopo soli 90′ la Coppa Italia. Gli azzurri perdono 0-4 allo stadio Maradona contro il Frosinone, uscendo dalla competizione in maniera sconcertante. Dopo un primo tempo con le seconde linee in campo terminato 0-0, la ripresa si trasforma in una vera e propria umiliazione per i partenopei, che al fischio finale vengono sommersi dai fischi. I ciociari segnano quattro gol in mezz’ora, e nonostante gli ingressi di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Politano, Osimhen e Lobotka (quasi tutti sullo 0-0), i partenopei non riescono neanche ad immaginare una rimonta ad ogni rete incassata. Una sconfitta che deve far riflettere.

FINE PARTITA

95′ – GOL DEL FROSINONE – Harroui in contropiede umilia gli azzurri.

Harroui in contropiede umilia gli azzurri. 91′ – GOL DEL FROSINONE – Cheddira chiude definitivamente la pratica dal dischetto

Cheddira chiude definitivamente la pratica dal dischetto 90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ – CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE – Fallo di Di Lorenzo, rigore netto.

Fallo di Di Lorenzo, rigore netto. 89′ – Ammonito Monterisi per un bruttissimo fallo su Kvaratskhelia.

86′ – Cambio nel Frosinone: fuori Lusuardi, dentro Romagnoli.

85′ – Ammonito Politano.

84′ – Frosinone a un passo dal terzo gol in contropiede.

80′ – Ammonito Harroui.

74′ – Ammonito Gaetano.

73′ – Fuori Lindstrom, dentro Politano.

72′ – Cambia il Frosinone: fuori Caso, dentro Soulè.

70′ – Ammonito Caso per essersi tolto la maglia durante l’esultanza.

69′ – GOL DEL FROSINONE – Clamoroso errore di Di Lorenzo, che serve all’indietro Gollini senza accorgersi della presenza di Caso , che si invola e lo batte a tu per tu.

Clamoroso errore di Di Lorenzo, che serve all’indietro Gollini senza accorgersi della presenza di , che si invola e lo batte a tu per tu. 66′ – Doppio cambio per il Frosinone: dentro Galli e Harroui, fuori Brescianini e Bourabia.

65′ – GOL DEL FROSINONE – Ciociari in vantaggio con un colpo di testa di Barrenchea .

Ciociari in vantaggio con un colpo di testa di . 63′ – Doppio cambio per il Napoli: dentro Osimhen e Kvaratskhelia, fuori Raspadori e Simeone.

61′ – Ammonito Cajuste.

54′ – Doppio cambio per Mazzarri: fuori Mario Rui e Demme, dentro Di Lorenzo e Lobotka.

53′ – PALO DI MARIO RUI – Sfortunato il Napoli, Mario Rui colpisce il palo su calcio di punizione.

Sfortunato il Napoli, Mario Rui colpisce il palo su calcio di punizione. 53′ – Calcio di punizione dal limite dell’area per il Napoli.

50′ – Conclusione dal limite di Caso: blocca centralmente Gollini.

46′ – Riprende il match al Maradona, batte il Napoli.

46′ – Cambia il Frosinone: dentro Lirola, fuori Kvernadze.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46′ – Calcio di punizione dal limite calciato da Raspadori, si distende il portiere del Frosinone e salva.

45′ – Sarà di 3′ il recupero.

45′ – Ammonito Kvernadze per fallo su Mario Rui al limite dell’area.

42′ – Ammonito Bourabia per fallo su Gaetano.

36′ – IL VAR ANNULLA IL GOL DEL VANTAGGIO AZZURRO: Simeone segna il gol del vantaggio, ma è tutto vanificato da un fallo di mano di Linstrom in fase di impostazione.

Simeone segna il gol del vantaggio, ma è tutto vanificato da un fallo di mano di Linstrom in fase di impostazione. 31′ – Ancora angolo per il Frosinone.

29′ – Nuovamente pericoloso il Frosinone con Caso: Ostigard chiude la sua conclusione in angolo.

21′ – Conclusione di Raspadori da posizione defilata, palla che colpisce il palo esterno.

17′ – Altra occasione per il Napoli con Simeone: Lindstrom va via sulla destra, cerca il Cholito al centro, interviene la difesa ciociara, l’argentino si avventa sulla sfera vagante e calcia da posizione defilata. Palla sull’esterno della rete.

16′ – Prima grande occasione per il Napoli con Lindstrom, che entra in area e calcia potente, ma trova sulla sua strada Cerofolini che respinge.

13′ – Mario Rui chiude di testa, ancora corner per i ciociari.

13′ – Calcio d’angolo per il Frosinone.

10′ – Prime battute di gioco senza grandi sussulti, lo schieramento sperimentale di Mazzarri ricco di seconde linee per ora non riesce a costruite trame offensive.

2′ – Conclusione di Cheddira dal limite, palla di poco alta.

1′ – Batte il Frosinone, inizia la partita.

INIZIO PARTITA

Benvenuti alla cronaca di Calcio Napoli-Frosinone, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

LIVE/ Napoli-Frosinone, in diretta dallo stadio Maradona

SSC NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Cheddira, Caso. All. Di Francesco.