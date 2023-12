Sergio, il ragazzo scomparso da Napoli

Un ragazzo è scomparso da Napoli mentre stava rientrando a casa: si chiama Serhiy Dinis, detto Sergio, un 15enne di origini ucraine ma residente a Secondigliano, che ha fatto perdere le sue tracce dal 18 dicembre.

“Sono la mamma di un ragazzo, 15 anni. Sono disperata, sto cercando mio figlio, è uscito dalla palestra e non è tornato più a casa. Per favore aiutatemi a trovare mio figlio. Sono andata già dalla Polizia ma ancora niente. Spero nel vostro aiuto” – è l’appello disperato lanciato sui social dalla mamma, ripreso anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Sergio sarebbe scomparso nella serata del 18 dicembre: stando al racconto della madre sarebbe uscito dalla palestra per poi non fare più rientro a casa. Da quel giorno nessuno ha più avuto sue notizie, né sono giunte segnalazioni di possibili avvistamenti.

Anche la trasmissione Chi l’ha Visto ha ripreso il caso pubblicando sul sito ufficiale del programma la scheda di Sergio. Al momento della scomparsa il 15enne indossava una maglietta color panna, pantaloni neri con tasche e scarpe da ginnastica.

In tanti hanno accolto il grido di aiuto della mamma facendo girare sui social la sua disperata richiesta, condividendo in massa il video, divenuto poi virale sui social. Un filmato accompagnato anche da un post con la foto del bambino diffuso ieri su Facebook dalla donna: “Buonasera a tutti, vi chiedo umilmente un aiuto. Sono 24 ore che non ho notizie di mio figlio Sergio Dinis, zona Secondigliano. Per favore aiutatemi a condividere. Contattatemi per favore se avete notizie“.

