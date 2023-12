Arrestato a Giugliano, chiedeva soldi per i detenuti

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un uomo di 62 anni, ritenuto vicino al clan Mallardo, con l’accusa di estorsione aggravata: avrebbe preteso soldi dai cittadini da destinare ai detenuti.

Sarebbero serviti per “i carcerati” i soldi pretesi da A.L. a un cittadino di Giugliano. Elevata anche la cifra richiesta alla vittima del suo tentativo di estorsione: avrebbe dovuto, infatti, consegnargli 5 mila euro. Di qui l’intervento dei militari dell’arma che hanno predisposto un servizio di osservazione discreto, assistendo direttamente al momento in cui è avvenuto lo scambio.

Giunti sul posto e constatando di persona il reato, sono poi intervenuti per arrestare l’uomo che, tra le mani, stringeva ancora le banconote appena ricevute. Sono, poi, partite le attività di perquisizione presso la sua abitazione che avrebbero fatto emergere ulteriori possibili illeciti del genere.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati altri 4 mila euro in contante, ritenuto provento di altre estorsioni. In più sono spuntati diversi assegni bancari per un importo complessivo di oltre 100 mila euro. Su queste somme saranno svolti accertamenti per chiarirne la provenienza.

Intanto il 62enne è stato tradotto al carcere di Secondigliano dove dovrà rispondere del reato di estorsione aggravata. Un crimine, purtroppo, sempre più diffuso, compiuto ai danni di persone che nulla hanno a che fare con la malavita, vessate da minacce di ritorsioni violente. In questi casi, dunque, è doveroso ricordare di fare sempre riferimento alle forze dell’ordine.