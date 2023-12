Vergogna nel Napoletano: ruba il regalo di una bimba e la fede della mamma morta

Furto a Casamarciano – Foto: Francesco Emilio Borrelli

Un vergognoso furto, avvenuto a Casamarciano (Napoli) nel giorno dell’antivigilia di Natale, ha letteralmente indignato il web: un ladro si sarebbe introdotto nell’appartamento di una famiglia portando via il regalo di una bambina di soli 4 anni e la fede della mamma scomparsa. La segnalazione è giunta anche al deputato Francesco Emilio Borrelli che l’ha condivisa sui social.

Furto Casamarciano: preso anche il regalo di una bambina

A pochi giorni dal Natale, il ladro si sarebbe intrufolato all’interno della casa, mettendosi subito alla ricerca di preziosi e denaro. In camera da letto, adagiata sul comodino, avrebbe trovato la fede nuziale che l’uomo e sua figlia custodivano gelosamente, come ricordo di una moglie e madre scomparsa prematuramente.

Non un semplice oggetto di valore ma un ricordo tangibile di una persona importante per una bambina e il suo papà, portato via con violenza, senza alcun diritto. A ciò si aggiunge un altro vergognoso gesto del criminale che avrebbe sottratto un pacco destinato alla bambina, adagiato sotto all’albero di Natale, pronto per essere scartato nel giorno di festa.

“Sono molto arrabbiata e voglio ancora pensare che una buona umanità esiste. Spero che tante persone possano condividere e leggere questo post per colpire la coscienza della persona in foto. Questo tale è entrato in casa di un mio amico derubandolo. Ma non è questo il problema, purtroppo sono cose che accadono. Questo signore ha rubato una fede lasciata sul comodino, la fede della mia amica Elena, che tanto amavamo“ – è l’appello lanciato da un’amica della vittima del furto e condiviso dal deputato Borrelli.

“Elena non c’è più e quella fede era un simbolo di amore eterno. Per questa persona è solo oro, lo immagino, ma spero che condividendo all’infinito questo post, possa riconoscersi e passarsi quello che si dice ‘la mano sulla coscienza’. Caro signore che sei entrato in quella casa il 23 dicembre a Casamarciano, rubando anche una bambola messa sotto l’albero di una bambina di 4 anni che non ha più la mamma, mi rivolgo a te, restituisci quella fede, te ne prego. Fa che sia Natale per tutti”.