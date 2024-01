Incidente per Adam Jendoubi: l’attore napoletano di 23 anni lotta tra la vita e la morte

Adam Jendoubi, grave incidente per l’attore napoletano

Sta lottando tra la vita e la morte Adam Jendoubi, l’attore napoletano di 23 anni, volto noto dei videoclip di Liberato e tra i protagonisti del film La paranza dei bambini, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Castellammare di Stabia nella mattinata di ieri.

Incidente Adam Jendoubi: l’attore napoletano di 23 anni è grave

Di origini tunisine e polacche ma napoletano d’adozione, nato e cresciuto a Forcella, Adam Jendoubi è noto al grande pubblico in particolare per il suo ruolo di Aucelluzzo nel film La paranza dei bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Il 23enne è ritenuto tra gli attori emergenti più in voga del momento ed è diventato uno dei principali protagonisti dei videoclip di Liberato, il celebre cantautore napoletano dall’identità nascosta che continua a sceglierlo per i suoi contenuti.

Il giovane attualmente è ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e, stando a quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita. Gravi, infatti, le ferite riportate nel corso dell’incidente avvenuto poco prima delle 8 in viale delle Terme dove, per cause ancora da accertare, l’attore avrebbe perso il controllo del suo scooter, schiantandosi sul suolo.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimare il 23enne che era già in arresto cardiaco per poi trasferirlo presso il vicino ospedale, dove attualmente è ricoverato. Pare che la caduta abbia causato fratture gravi soprattutto al cranio. Subito dopo l’incidente anche i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno raggiunto il luogo per avviare le indagini di rito e fare maggiore chiarezza sul caso.