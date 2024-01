Ciclone della Befana poi arriva il Burian Siberiano: gelo artico su Napoli e Campania

Ciclone dell’Epifania e Burian: meteo Napoli e Campania

Il Burian siberiano investirà l’intera Europa con l’arrivo di un nuovo ciclone di maltempo invernale che, proprio a ridosso dell’Epifania, stando alle previsioni meteo, anche a Napoli e in Campania darà spazio a freddo e temporali.

Meteo Epifania, arriva Burian: freddo a Napoli e in Campania

Secondo le stime de Il Meteo, un rinforzo dell’alta pressione continuerà a garantire clima mite fino a metà settimana almeno sulle Regioni del Centro Sud. Tra le giornate di venerdì 5 e sabato 6 gennaio, tuttavia, farà il suo ingresso nel nostro Paese una nuova perturbazione atlantica che provocherà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

In particolare nel giorno della Befana, sabato 6 gennaio, piogge e temporali esploderanno anche su gran parte del Centro-Sud, soprattutto sul versante tirrenico. La situazione non migliorerebbe nemmeno tra domenica 7 e lunedì 8 quando inizierà a formarsi un vero e proprio vortice ciclonico che darà il via ad una reiterata fase di maltempo con l’ingresso di venti gelidi e il conseguente ritorno della neve.

Il colpo di scena, tuttavia, è previsto per martedì 9 gennaio quando Burian – il fenomeno meteorologico conosciuto con il nome di Bestia degli Urali per la ventata di temporali e gelo tipicamente siberiano – potrebbe investire il Mediterraneo generando imponenti nevicate anche nelle Regioni tirreniche.

Prenderà, così, il sopravvento una fredda circolazione ciclonica che farà scendere le temperature anche di 8/10 gradi, soprattutto sui settori adriatici e al Sud. Attraverso venti gelidi il flusso di origine artica, tra Lapponia e Russia, farà crollare i termometri facendo piombare l’intera Nazione in un clima di stampo tipicamente invernale.

A Napoli, nello specifico, dopo giornate nuvolose e instabili, è prevista pioggia a partire dal pomeriggio di venerdì e almeno fino a mercoledì 10 gennaio. Anche per i giorni seguenti le condizioni meteo dovrebbero mantenersi fredde e instabili con possibilità di nevicate anche in pianura. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti e conferme.