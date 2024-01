Concetta uccisa al cenone, il nipote confessa: “È colpa mia ma è stato un incidente”

Concetta Russo, uccisa da un colpo di pistola ad Afragola: il nipote confessa – Foto: TGR Campania

Avrebbe confessato di aver ucciso la zia per errore il nipote di Concetta Russo, la 55enne morta durante il cenone della Vigilia di Capodanno dopo essere stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola all’interno di un appartamento situato nel centro di Afragola, in provincia di Napoli.

Afragola, Concetta uccisa da un colpo di pistola: il nipote confessa

L’arrestato, residente a Milano, avrebbe fatto partire accidentalmente il colpo mentre mostrava l’arma – detenuta illegalmente e risultata rubata – ai parenti che si erano riuniti nell’appartamento di sua proprietà per festeggiare il Capodanno. Quella stessa abitazione che Concetta era solita prendere in affitto con il marito ogni volta che desiderava tornare ad Afragola.

“Sono stato io a sparare, ma è stato un incidente” – ha confermato il 46enne ai carabinieri dopo ore di interrogatorio, rivelando anche di aver nascosto l’arma tra le sterpaglie, nei pressi del cimitero di Afragola. L’indagato è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione.

L’uomo, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, ha dichiarato di aver mostrato la pistola ai familiari ma non prima di aver estratto il caricatore e snocciolato i proiettili. Mentre maneggiava l’arma, tuttavia, sarebbe partito un colpo, forse quello rimasto in canna di cui non si era accorto, che avrebbe poi causato il decesso della zia, moglie del fratello di suo padre.

Subito dopo, nel fuggi fuggi generale, tutti avrebbero lasciato l’appartamento mentre il 46enne si sarebbe messo alla guida dell’auto per disfarsi dell’arma, lanciata dal finestrino in zona cimitero. Intanto Concetta è stata assistita dal personale medico del Cardarelli che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Pare che inizialmente anche gli stessi parenti avessero nascosto la dinamica dell’incidente, allertando il 118 parlando di una ferita alla testa, senza fornire ulteriori informazioni. Sarebbe poi stato il marito della vittima a raccontare la versione, confermata poco dopo la mezzanotte dal nipote stesso.