Drammatico incidente nel Napoletano, morto un ragazzo: Domenico aveva 22 anni

Domenico Magri, il ragazzo morto nell’incidente a Crispano

Lutto nel Napoletano per la tragica scomparsa di Domenico Magri, un ragazzo morto a soli 22 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto a Crispano.

Incidente a Crispano, morto un ragazzo: Domenico aveva 22 anni

Il giovane, residente a Crispano, Comune della provincia Nord di Napoli, si trovava a bordo di una moto quando si sarebbe schiantato contro un’auto. L’impatto si sarebbe rivelato fatale per il 22enne, deceduto poco dopo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: per le lesioni riportate, il suo cuore ha smesso di battere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi del caso e dare avvio alle indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Ad annunciare la tragica notizia è stato il sindaco di Crispano, Michele Emiliano, che attraverso i social ha commentato: “Non ci sono parole per esprimere il sentimento di dolore per la morte di Domenico, il nostro giovane concittadino che è deceduto questa sera in un tragico incidente stradale a Crispano”.

“Una tragedia che ha colpito duramente la nostra comunità. Una giovane vita spezzata in un tragico destino. Voglio esprimere il cordoglio mio personale e quello della nostra comunità e ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze”.

“Resteranno nella nostra memoria la simpatia e l’affabilità di Domenico nella certezza che da oggi, lassù in cielo, un altro angelo veglierà su tutti noi“ – ha concluso. Un lutto che giunge a poca distanza da quello che ha colpito la vicina comunità di Afragola dove a perdere la vita è stata Concetta Russo, la 55enne uccisa con un colpo di pistola alla testa partito per errore dall’arma che stava maneggiando il nipote durante i festeggiamenti per il Capodanno.