Nel 2024 aumenterà il costo per l’assicurazione auto

Il nuovo anno porterà un aumento dei costi di assicurazione RCA per tutti gli italiani, ma non è l’unica cattiva notizia: entra in vigore una legge che obbliga ad assicurare anche i veicoli non circolanti e fermi in aree private.

Aumento assicurazione RCA, 62 euro in più a famiglia

Puntuali come i fuochi di mezzanotte, con l’arrivo del nuovo anno scattano per i cittadini i “soliti” aumenti nei settori più disparati. Oltre alle stangate previste, per l’anno appena iniziato per i generi alimentari, l’energia, il settore turismo ed i carburanti, un’altra mazzata arriverà dalle assicurazioni auto.

Secondo le stime del sito segugio.it, infatti, una famiglia che possiede una media di 2 auto potrebbe sborsare nell’anno 2024 circa 62 euro in più per assicurare i propri veicoli. Aumenti che, ovviamente, gravano pesantemente sui conti familiari già messi alla prova dall’inflazione e – in particolare per gli automobilisti – dal caro carburanti.

La batosta diventa un vero e proprio “paliatone” a Napoli e nel Sud Italia in genere, già storicamente tra le zone dove i costi delle RCA sono tra i più alti d’Italia: e, come se non bastasse, arriva la Comunità Europea ad aggravare la situazione.

Obbligo di assicurare i veicoli fermi

Il decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 infatti, recependo una direttiva europea, obbliga di assicurare per la responsabilità civile verso terzi anche i veicoli fermi o parcheggiati in aeree private. Viene, di fatto, avvalorato il rischio statico di un veicolo che dovrà quindi essere coperto da una polizza anche se non circolante. La legge prevede diverse eccezioni per veicoli non marcianti, mancanti di parti essenziali o ritirati formalmente dalla circolazione.

L’aumento descritto si somma ad un globale incremento dei premi assicurativi dovuto da coloro che hanno dichiarato un sinistro con colpa nel 2023: dopo i minimi degli anni del Covid, le percentuali di incidenti sono tornate in territorio nettamente positivo, con un balzo (sempre secondo segugio.it) del 3,34%. Questo significherà un aumento complessivo di 550 milioni di euro in più nelle casse delle compagnie assicurative.