Pizzaiolo in America a Sorbillo: “Fa pena. Tu sei a Napoli, togli questa pizza con l’ananas”

Pizzaiolo in America contro la pizza con l’ananas di Gino Sorbillo

La pizza all’ananas di Gino Sorbillo ha scatenato non poche polemiche non solo da parte dei cittadini napoletani ma anche di altri pizzaioli: tra questi Carmine Buonocore, partenopeo d’origine ma residente nel New Jersey che, attraverso un video diffuso su Tik Tok, ha consigliato al collega di lasciar perdere la variante americana.

“Gino Sorbì, ora te la faccio vedere io la pizza hawaiana. Qui in America ci distruggono con queste pizze hawaiane, non so a te come ti viene questa bella idea di farla a Napoli. Sei così fortunato che nessuno te la chiede e tu la vai a fare. Non l’ho mai assaggiata nemmeno io questa pizza ma già così fa pena“ – dice il pizzaiolo mostrando il procedimento per realizzare la classica pizza con l’ananas.

Ha disposto sul disco di impasto sugo, pezzi di prosciutto e ananas oltre a bacon e formaggio americano. Dopo aver sfornato la pizza mostrandola in video ha ribadito: “Ecco l’hawaian pizza. Qui siamo in America, contenti loro, contento io. Ma a Napoli non ‘contenti loro’, ti prendono e ti picchiano. Sorbillo sei un grande pizzaiolo ma togli questa pizza con l’ananas. Non è per l’Italia”.

“In tanti non l’hanno mai apprezzata perché viene fatta, sbagliata, quasi sempre con l’ananas e il pomodoro in tante parti del mondo. Bianca, senza pomodoro, ha tutt’altro sapore. Questo è il punto. Vi piacerebbe una pizza rossa con pomodoro e zucca? Oppure sempre rossa con fichi e pomodoro? Invece pizze bianche, ad esempio, con prosciutto crudo e fichi o sempre bianche con zucca, provola e olive nere le mangereste mai? Secondo me le avete già mangiate e gradite perché sono davvero buone. Queste famose pizze con l’ananas che non vi sono piaciute, dove le avete mangiate? Secondo me in pochissimi (l’1%) le avete provate” – è la risposta di Gino Sorbillo.