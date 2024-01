È morto Martino Cilento, Napoli in lacrime: addio al re dell’eleganza partenopea

Lutto a Napoli, morto Martino Cilento

Lutto a Napoli per la morte di Martino Cilento, da tutti chiamato Nello, a capo della storica azienda di famiglia, Maison Cilento dal 1780, passata poi nelle mani del figlio Ugo. I funerali si sono tenuti oggi nella chiesa di piazza San Pasquale.

La città partenopea perde un’altra personalità di spicco dell’imprenditoria napoletana e del mondo della moda con la scomparsa di Martino Cilento, il gentleman elegante e dal grande cuore, amante del bello e dell’arte, che aveva da poco superato gli 80 anni.

Un vero professionista che aveva deciso di abbandonare il suo lavoro di commercialista per dedicarsi a pieno all’azienda di famiglia, la celebre Maison Cilento dal 1780, con sede alla Riviera di Chiaia, nei pressi di via Pignatelli, attualmente gestita dal figlio Ugo.

“Una grande perdita, un grande dolore, un affetto durato una vita. Grande papà” – si legge nella nota diffusa proprio dal figlio, sui canali social ufficiali dell’azienda, accompagnata da una foto che lo ritrae in compagnia del suo papà.

Tra abiti di qualità, cravatte, borse, gemelli e tanti altri capi d’abbigliamento e accessori, Maison Cilento si pone ormai come punto di riferimento per l’eleganza maschile. Un vero e proprio regno dello stile che coniuga abbigliamento, sartoria, pelletteria, calzoleria, tessuti ed accessori in un unico luogo. Sede di uno stile inconfondibile, proprio come quello che contraddistingueva Martino Cilento.

Lui stesso, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, amava ripetere che “l’uomo elegante usa un vestito vecchio come se fosse nuovo e uno nuovo come se fosse vecchio” e che “l’eleganza è qualcosa che si ha dentro e la sfida è riuscire ad esprimerla con compiutezza e raffinata discrezione”.

La celebre Maison in breve tempo ha raggiunto notevole successo, affermandosi a livello nazionale e internazionale, portando l’eccellenza partenopea nel mondo ed inaugurando un nuovo punto vendita anche nel centro della città di Milano.