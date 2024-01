Pizza all’ananas, Sorbillo: “Provatela”. Napoletani contro: “Nemmeno gratis, è illegale”

Ha scatenato non poche polemiche la new entry del menù di Gino Sorbillo: la pizza all’ananas che, direttamente dall’America, approda a Napoli facendo, però, storcere il naso a tantissimi cittadini e pizzaioli fedeli all’antica tradizione partenopea.

Napoletani contro la pizza all’ananas di Sorbillo

Le telecamere di Pomeriggio 5, direttamente da Napoli, hanno immortalato le reazioni dei cittadini partenopei relativamente alla pizza con l’ananas. La quasi totalità degli intervistati ha dichiarato di non aver la minima intenzione di assaggiare la nuova creazione di casa Sorbillo.

“Pizza con l’ananas sì ma solo per farsi insultare” ha detto un passante. Una ragazza ha affermato di non mangiarla “neanche morta” e un’altra ha sottolineato “nemmeno se me la offrissero”. Non da meno il parere di alcuni pizzaioli dei Quartieri Spagnoli che hanno definito “illegale” la pizza con l’ananas sottolineando: “La pizza con l’ananas non esiste a Napoli, è la rovina della nostra città. La pizza bella è la Margherita”.

Di qui la risposta di Sorbillo che, intervenendo in trasmissione, ha descritto la sua prelibatezza presentando anche, per provocazione, la sua nuova pizza al Ketchup, con la tipica salsa ricavata dal pomodoro datterino italiano.

“Il 99% di queste persone che dice che non è buona, è inaccettabile, che andrebbe scartata a priori, l’ingrediente ananas sulla pizza non l’ha mai provato, te lo posso garantire. Non hanno mai provato la pizza napoletana con l’ananas quindi parlano solo per sentito dire, per lo sbaglio che ha fatto qualcuno, chissà dove e chissà quando nel mondo, abbinando l’ananas al pomodoro e al prosciutto cotto” – ha detto il pizzaiolo napoletano.

“Ho fatto tante prove negli ultimi mesi e l’ho messa in carta più di un mese fa per poi pubblicarla sui social circa dieci giorni fa. E’ una pizza bianca, con la provola affumicata di Agerola, l’olio di oliva, l’ananas in doppia cottura. La cosa che voglio dire con grande fermezza è: togliete il pomodoro dalla pizza con l’ananas. Sfido chiunque a provarla“.