È morto Adam Jendoubi: l’attore napoletano si è spento a 23 anni dopo una lunga agonia

Non ce l’ha fatta Adam Jendoubi: dopo 9 giorni di agonia l’attore e modello napoletano, volto noto dei videoclip di Liberato e tra i protagonisti del film La paranza dei bambini, è morto a soli 23 anni. Ad annunciarlo è stato il fratello Habib.

Morto Adam Jendoubi: l’attore napoletano aveva 23 anni

“Sang mì, spero che hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, uomo vero con valori e principi, scegliendo già a 18 anni che il giorno della tua morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto” – si legge nella story pubblicata dal fratello su Instagram.

“Oggi cambia totalmente la mia vita perché tu, fratello mio, non sarai più di fianco a me, ma so che mi guarderai dall’alto, proteggendomi sempre. Ho pregato nonostante non credo ma a quanto pare facevo bene, anzi faccio bene a non credere perché le nostre preghiere sono servite a poco. Ora voglio darti un ultimo saluto e ti ricordo, vita mia, che nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta e tu vivi e virai per sempre in me. Buon viaggio vita mia”.

Secondo una prima ricostruzione, Adam sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale. Versione poi smentita da ulteriori aggiornamenti che legano il ricovero e poi il decesso del giovane ad un arresto cardiaco che lo avrebbe colpito all’alba di Capodanno, a Castellammare di Stabia. Ricoverato in pericolo di vita all’ospedale San Leonardo, il 23enne ha perso la vita.

Chi è Adam Jendoubi

Di origini tunisine e polacche ma napoletano d’adozione, nato e cresciuto a Forcella, Adam Jendoubi è noto al grande pubblico in particolare per il suo ruolo di Aucelluzzo nel film La paranza dei bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Il 23enne è ritenuto tra gli attori emergenti più in voga del momento ed è diventato uno dei principali protagonisti dei videoclip di Liberato, il celebre cantautore napoletano dall’identità nascosta che continua a sceglierlo per i suoi contenuti.