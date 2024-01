Incidente nel Napoletano, Daniele muore a 22 anni: solo pochi giorni fa era stato assunto

Ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bacoli, in provincia di Napoli, il giovane Daniele Barone, morto a soli 22 anni. A darne notizia è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Incidente a Bacoli, morto Daniele Barone: aveva 22 anni

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe scontrato frontalmente contro un furgone mentre era a bordo del suo scooter. Gli agenti di Polizia sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso, avviando le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Per Daniele, residente nel Comune di Monte di Procida, non c’è stato nulla da fare: il giovane avrebbe perso la vita sul colpo. L’autista del furgone, invece, sarebbe rimasto illeso.

“E’ un dolore enorme. Bacoli piange il giovane Daniele Barone, 22 anni, morto in un incidente stradale. Mi stringo, insieme a tutta la comunità bacolese, alla sofferenza dei genitori, della famiglia. E’ una tragedia che toglie la vita ad un ragazzo che, appena dieci giorni fa, avevamo assunto in Flegrea Lavoro come operatore ecologico” – ha scritto sui social il primo cittadino di Bacoli.

“Aveva vinto il concorso indetto dalla nostra società pubblica per la raccolta dei rifiuti. Aveva subito dimostrato grandi capacità e tanta voglia di lavorare per la propria terra. In poco tempo era riuscito a farsi volere bene dai colleghi. E’ un lutto atroce che ci coinvolge tutti. Abbraccio la comunità di Monte di Procida, di cui Daniele era residente. Possa tu riposare in pace. Addio Daniele, addio angelo bello”.

“Avrei voluto che fosse solo un bruttissimo sogno, purtroppo non è così. Ho il cuore a pezzi, un vuoto dentro immenso. Ti ho visto crescere e ho sempre capito, dai tuoi occhi umili e sinceri, come eri. Onesto, altruista, buono. Era facile volerti bene e sarà difficile dimenticarti. Non è giusto, non doveva andar così. Ora da lassù, insieme agli angeli che ti hanno accolto, dai tanta forza alla tua cara mamma” – si legge nel post diffuso sui social da una donna.