È morto Salvatore Marino, il tik toker dell’urlo liberatorio: aveva 60 anni

Si è spento Salvatore Marino, il casertano noto su Tik Tok per i suoi urli liberatori e l’utilizzo di divertenti filtri, morto all’età di 60, probabilmente a seguito di un infarto.

Morto Salvatore Marino, star di Tik Tok con i suoi urli liberatori

Marino si sarebbe spento nella notte del 9 gennaio. Stando a quanto reso noto da Pino Grazioli, giornalista nonché grande amico del defunto, a stroncarlo sarebbe stato un infarto. Questa mattina si sono tenuti i funerali.

Sul suo canale ufficiale di Tik Tok sono comparsi diversi video per dare notizia della triste dipartita. In uno compare il manifesto funebre, in un altro c’è un messaggio che i familiari hanno voluto indirizzare a tutti gli utenti: “Ringraziamo tutti per il supporto che ci state dando”.

Chi era Salvatore Marino

Salvatore Marino, con oltre 171,6 K di followers e milioni di visualizzazioni, è diventato popolare sulla celebre piattaforma soprattutto per il suo urlo liberatorio, per i divertenti video realizzati con l’utilizzo di svariati filtri. Ha tenuto compagnia i followers con le sue dirette e in una di queste aveva raccontato anche un po’ della sua vita.

“Se vorrei raccontare un po’ la mia vita e parlare di quello che mi manca, sia con la salute sia con i soldi, sicuramente qualcuno mi potrebbe aiutare. Se vi faccio vedere le mie gambe, se vi dico come sto, come riesco ad andare avanti, sicuramente qualcuno cercherebbe di aiutarmi. Io penso, però, che per prima cosa bisogna essere persone che devono affrontare le cose con le proprie forze, non con la forza degli altri. Con la forza degli altri siamo tutti bravi” – aveva detto in un recente video.