Bimba caduta dal balcone a Caivano, la sorellina in lacrime ai vigili: “Non portateci via”

È salva la piccola Amina, la bambina di 5 anni precipitata dal balcone di casa a Caivano e trasferita d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. La piccola, tuttavia, dopo le dimissioni non potrà tornare a casa: sarà ospitata in una casa famiglia così come già successo con i suoi quattro fratelli.

Bambina cade dal balcone a Caivano: scatta l’allontanamento

Le prime indagini si soffermano su un’unica pista: quella di un incidente avvenuto mentre la bambina e la sua sorellina più piccola erano da sole in casa. Il padre era al lavoro (in un caseificio) mentre la mamma si era allontanata per svolgere delle commissioni. Probabilmente si sarebbe sporta per vedere la madre arrivare, precipitando nel vuoto. La caduta sarebbe stata attutita dai fili per il bucato del balcone sottostante.

Se la donna ha confessato di aver lasciato l’appartamento per recarsi in farmacia a ritirare dei medicinali per la stessa Amina – che aveva saltato la scuola proprio a causa dell’influenza – alcuni vicini avrebbero rilevato elementi discordanti con la sua versione.

“Ho visto la mamma arrivare in bicicletta. Ha posato la bici e si è messa a piangere, poi è salita nell’autombulanza pure lei. Era andata al mercato a fare la spesa. Lei ha detto che era andata in farmacia ma aveva la bici piena di borse della spesa” – ha detto una residente del posto, intervistata dai microfoni de La Vita in Diretta.

“Ho visto la bambina già la mattina quando sono uscita, stava piangendo, voleva la mamma, si era arrampicata sulla ringhiera. Le ho detto di entrare dentro dalla mamma ma mi ha risposto che non c’era. Poi è rientrata ma quando sono rientrata si era buttata giù” – ha raccontato un’altra donna.

Per fortuna la piccola sembra non aver riportato danni neurologici importanti né gravi lesioni. Per lei e i quattro fratelli, tuttavia, sarebbe scattato un provvedimento di allontanamento dai genitori, con il collocamento di ognuno in diverse case famiglia.

“Perché non possiamo stare a casa nostra? Forse non è in ordine? E allora insieme a papà e mamma la rimettiamo a posto ma non mandateci via“ – avrebbe detto una delle sorelline di Amina, stando a quanto rende noto Il Mattino, rivolgendosi ai vigili che la avrebbero raggiunta per portarla via.