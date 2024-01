Chiude Palazzo Fondi, tra le meraviglie d’Italia: riaprirà nel posto più magico di Napoli

Dopo 5 anni di attività e successi, chiude definitivamente Palazzo Fondi ma il suo progetto di innovazione culturale rivivrà in un’altra meravigliosa location di Napoli: l’ex ospedale militare nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

Chiude Palazzo Fondi, aprirà in un altra location di Napoli: dove

Lo storico e monumentale luogo di via Medina è stato al centro del progetto di rigenerazione urbana temporanea – sviluppato e realizzato da Urban Value, insieme a Demanio e Comune di Napoli – che lo ha visto, in breve tempo, trasformarsi da luogo abbandonato a palcoscenico di eventi, produzioni cinematografiche, mostre e iniziative culturale di spessore, attirando l’attenzione di cittadini, turisti, operatori di settore e collezionando oltre 2 milioni e mezzo di visite.

Un progetto pilota che si è trasformato in un vero esempio da replicare, premiato tra le migliori location d’Italia ai Best Location Awards 2020. Nel corso di questi anni Palazzo Fondi ha dato vita ad oltre 500 eventi, ospitando più di 340 realtà, ed è diventato la “casa” di 30 attività stanziali come il Barrio Botanico, uno dei cocktail bar più iconici della città.

Un intervento finalizzato alla valorizzazione dell’area che ha generato anche un notevole indotto: a goderne è stata tutta la città che dalle attività che hanno avuto luogo presso Palazzo Fondi ha ottenuto un ricavato di oltre 6.000.000 euro.

“Chiudiamo questa esperienza unica ancora più consapevoli della necessità di creare luoghi che abbiano l’obiettivo di accogliere, valorizzare e favorire lo scambio di idee e di energie di una comunità. L’esperienza di Palazzo Fondi ha dimostrato che è possibile trasformare luoghi abbandonati in spazi culturali vibranti“ – ha dichiarato Simone Mazzarelli, CEO di Urban Value.

“Questa chiusura apre le porte a nuovi orizzonti, a nuovi progetti, a nuove opportunità e nuove sfide. Grazie al lavoro lungimirante e illuminato dell’Agenzia del Demanio e al grande sostegno del Comune e della Soprintendenza siamo pronti a dare vita a uno dei luoghi più magici della città di Napoli: l’ex ospedale militare, nei Quartieri Spagnoli“.

“Questo nuovo progetto, ricco di emozioni, abbraccerà l’eredità di Palazzo Fondi arricchendola. Lavoreremo per creare un luogo che celebri l’arte, la cultura, la creatività, un luogo da costruire con e per la città di Napoli” – ha concluso.

“Il risultato ottenuto da Urban Value si è dimostrato eccezionale e al di là di ogni aspettativa iniziale, anche in termini di valore sociale. Palazzo Fondi è solo il primo degli immobili che potranno beneficiare di questa formula innovativa temporary use, consentendo alla collettività, per Napoli sempre più internazionale, di fruire di un patrimonio, anche di immenso valore storico e artistico” – ha sottolineato Mario Parlagreco, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio.

“Fra le nuove iniziative in programma, si citano le aperture di importanti compendi demaniali di San Giovanni a Carbonara, nel centro storico, e dell’ex ospedale militare, polmone verde dei Quartieri Spagnoli. Eccellenze imprenditoriali, quali anche l’accreditata Urban Value, sono le protagoniste della fase di valorizzazione, fortemente voluta dall’Agenzia del Demanio e inserita in una più ampia strategia di rigenerazione urbana promossa dal sindaco Manfredi e dall’assessore Lieto”.