Giggino scomparso da 7 anni, in TV una puntata sul ragazzo napoletano: quando vederla

Andrà in onda mercoledì 17 gennaio in prima serata su Rai 3 la puntata speciale di Chi l’ha Visto dedicata a Luigi Celentano, conosciuto come Giggino Wi-Fi, il ragazzo napoletano scomparso nel 2017 da Vico Equense, in provincia di Napoli.

Chi l’ha Visto, scomparsa Luigi Celentano: puntata su Giggino Wi-fi

Era il 12 febbraio del 2017 quando, intorno a mezzanotte, Luigi – da tutti chiamato Giggino Wi-Fi per la sua continua ricerca di connessioni internet – si alza dal letto, si veste ed abbandona la casa di Meta di Sorrento, dove viveva con i genitori, per non fare più ritorno.

Poco dopo, tuttavia, giunto a Vico Equense si reca a casa degli zii ma quasi subito decide di andare via. Da quel momento non si sono più avute sue notizie e da quasi 7 anni, Giggino sembra essere letteralmente sparito nel nulla. Pare che in quel momento il giovane stesse attraversando un momento di difficoltà, probabilmente anche in famiglia.

Avrebbe portato con sé i documenti mentre il telefono sarebbe risultato spento dal giorno della scomparsa. Nel corso degli anni sono giunte diverse segnalazioni, alcune che ipotizzavano la presenza del ragazzo nel Napoletano, nello specifico a Torre del Greco, altre che lo collocavano a Milano ed altre zone d’Italia. Tutte piste poi rivelatesi fallimentari.

Sarà nel corso della prossima puntata di Chi l’ha Visto che verranno messi in luce altri aspetti della vicenda, puntando l’attenzione anche sugli episodi di bullismo che avrebbero potuto spingere il ragazzo ad allontanarsi da tutto e da tutti. “Sei un ce**o, ti scassiamo la faccia, ritardato, gay”: sono queste alcune delle offese rivolte al giovane da un gruppo di coetanei attualmente implicati in un processo. Di Giggino, però, non sembra esserci ancora alcuna traccia.