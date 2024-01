Arriva il freddo dalla Russia a Napoli, sarà l’ondata di gelo più intensa dell’anno: quando

Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni il freddo si intensificherà con l’arrivo di un impulso di gelo proveniente dalla Russia che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel weekend, tra sabato e domenica 20 e 21 gennaio, anche a Napoli e in Campania.

Meteo, arriva il freddo della Russia a Napoli e in Campania

Il nuovo vortice polare prenderà il sopravvento nel nostro Paese, con conseguenze dirette su molte Regioni. Secondo le stime de Il Meteo, infatti, una vasta area ricolma di aria artica, attualmente in azione sull’Europa settentrionale scatenando tempeste di neve, comincerà a spostarsi dapprima verso i Balcani e poi raggiungerà l’Italia.

La svolta è prevista a ridosso del fine settimana quando queste masse di aria freddissima inizieranno ad avvolgere l’intero stivale, passando da Nord a Sud. Il picco massimo di questa ventata di gelo è atteso intorno alla giornata di sabato, 20 gennaio: le temperature potrebbero crollare anche fino a 7/8 gradi in meno rispetto alle medie climatiche di riferimento.

La situazione non migliorerà nemmeno nella giornata di domenica, 21 gennaio, con valori che si manterranno ancora glaciali. Alle rigide temperature si affiancherà il vento, di Bora e di Grecale, che al Centro-Sud e sulle due isole maggiori farà aumentare ancor di più la sensazione di freddo.

“Da venerdì è prevista l’ondata di gelo più intensa dell’inverno con un crollo graduale di 10-15 gradi quasi ovunque entro domenica. In Sicilia, nella città di Archimede (Siracusa) dai 24 gradi passeremo a 12-13 gradi in 48 ore. Da segnalare poi la possibile neve fino a bassa quota o in pianura tra Emilia Romagna e alto versante adriatico, sotto colpi di Bora impetuosa che nel weekend raggiungerà raffiche anche di 120 km/h” – ha sottolineato il meteorologo de Il Meteo, Lorenzo Tredici.

A Napoli, nello specifico, la situazione potrebbe migliorare solo a partire dalla settimana prossima, con giornate soleggiate da martedì 24 fino almeno a venerdì 26 gennaio. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.