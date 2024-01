Napoli ancora protagonista in TV: sulla Rai il film dei fratelli De Filippo

Napoli torna protagonista in TV nella serata di martedì 16 gennaio 2024 con la messa in onda in prima serata, alle 21:30, su Rai 1, de I fratelli De Filippo, un film di Sergio Rubini che racconta la storia del trio partenopeo che ha rivoluzionato il teatro italiano.

Napoli sulla Rai: stasera in TV il film dei Fratelli De Filippo

Il film, ambientato nella Napoli degli inizi del Novecento, ripercorre la storia di Eduardo, Titina e Peppino, partendo dalla loro tormentata situazione familiare, che ruota attorno alla figura del padre Eduardo Scarpetta, fino al raggiungimento del successo. Pur non riconoscendoli come figli legittimi, infatti, Scarpetta tramanda loro l’amore per il teatro ed è così che i tre fratelli riescono a trasformare le loro vite in arte.

Peppino, Titina ed Eduardo crescono con la giovane madre, Luisa De Filippo. Il padre naturale – il già citato Scarpetta – è il più famoso e ricco attore e drammaturgo di quel periodo ma si spaccia come loro zio, trascurandoli completamente e assumendo atteggiamenti spesso severi nei loro confronti. Al contempo, però, riesce ad introdurli fin da bambini al mondo del teatro.

Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani non resta altro che il dono speciale trasmesso da “zio” Scarpetta: il suo grande talento, quello che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna.

Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passerà attraverso la formazione del trio De Filippo, un sogno accarezzato per anni da Eduardo e i suoi fratelli e che alla fine, insieme, riescono a realizzare unendo le loro forze, superando difficoltà e conflitti, dando vita ad un modo nuovo e più moderno di raccontare la realtà. Un modo che li rende ancora oggi geni indimenticabili della tradizione teatrale italiana.

Ad interpretare il ruolo dei protagonisti sono gli attori Mario Autore (Eduardo), Domenico Pinelli (Peppino) e Anna Ferraioli Ravel (Titina). Nel cast ci sono anche Biagio Izzo (Vincenzo Scarpetta) e Giancarlo Giannini (Eduardo Scarpetta).