Annalisa Minetti dedica una canzone a Napoli: “Ha donato tanto a me e mio figlio”

È interamente dedicato a Napoli il nuovo singolo di Annalisa Minetti, la cantautrice milanese e atleta paraolimpica che proprio attraverso una canzone, intitolata Torno a Napoli, ha voluto omaggiare la città partenopea.

Annalisa Minetti canta Torno a Napoli: “La città che mi ha dato forza”

“Napoli è una città che mi ha sempre ispirato fiducia, una città che mi ha dato la possibilità di sentirmi autonoma e forte rispetto al mondo. Torno a Napoli è il mio modo di dire grazie a questa città che mi ha donato tanto quando ero una ragazza e che continua a farlo per mio figlio che ci vive” – ha raccontato l’artista in un lungo post.

Un brano di ringraziamento, dunque, per una città che ad oggi ha accolto con amore anche suo figlio che ha scelto di viverla a pieno trasferendosi lì: “Come dice la canzone Napoli è un luogo che mi fa stare bene e per questo tornarci musicalmente è un gesto pieno di amore e gratitudine”.

Un vero e proprio inno d’amore per Napoli che la cantautrice ha voluto presentare in anteprima proprio a piazza del Plebiscito durante il grande concerto di Capodanno, per condividere con il pubblico partenopeo la sua speciale dedica ad una città che porterà per sempre nel cuore.

“La mia vita è stata un susseguirsi di passioni e sfide, dalla musica all’atletica paraolimpica. Sono grata per ogni momento, ogni esperienza e Torno a Napoli è una piccola parte di questo viaggio incredibile. Grazie per essere sempre al mio fianco, per il vostro amore e sostegno. Non vedo l’ora di condividere questo nuovo capitolo della mia storia con ognuno di voi” – ha concluso.