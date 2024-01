Lascia Oxford per lavorare al Sud, il luminare dell’informatica: “La Calabria è fantastica”

Si chiama Georg Gottlob uno dei maggiori esperti al mondo nel campo dell’Intelligenza Artificiale che ha scelto di lasciare Oxford per raggiungere il Sud Italia: si è, infatti, stabilito a Paola, in provincia di Cosenza, e insegnerà all’Università della Calabria.

Gottlob, in Calabria uno dei massimi esperti di Intelligenza Artificiale

Di origini austriache, Gottlob è un affermato informatico che lavora nel settore della teoria dei database, della logica e dell’Intelligenza Artificiale. Dopo aver lavorato all’università di Oxford ha deciso di ricoprire il ruolo di professore di Informatica all’Università della Calabria.

Intervenuto nel corso della trasmissione Cinque Minuti, su Rai 1, condotta da Bruno Vespa ha spiegato cosa lo ha spinto a trasferirsi nel Mezzogiorno d’Italia: “Lavorare con l’Intelligenza Artificiale può essere pericoloso e affascinante. Noi all’Università della Calabria lavoriamo proprio a sistemi che possano riconoscere le manipolazioni”.

“Lascio Oxford per la Calabria perché penso sia il posto ideale per lavorare con l’Intelligenza Artificiale. Già lavoro da tempo con l’università della Calabria, ho già collaborato tante volte con loro. La Calabria è bellissima, abitiamo a Paola, è un posto fantastico ed abbiamo avuto una grande accoglienza”.

Gottolob ha, dunque, esaltato il territorio calabrese non solo per le sue meraviglie paesaggistiche e culturali ma soprattutto per il livello di formazione offerto dal campus situato in provincia di Cosenza, altamente specializzato nel campo digitale e che ora gode di uno degli esponenti più illustri del mondo informatico.

Una notizia che ha accolto con gioia lo stesso Bruno Vespa chiudendo il programma e salutando l’esperto con queste parole: “Siamo orgogliosi che il Sud possa dare anche queste soluzioni miracolose”.