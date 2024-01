ULTIM’ORA. Terremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita anche a Napoli

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.6, è stata registrata a Pozzuoli, in zona Campi Flegrei nella mattinata di oggi, domenica 21 gennaio: il sisma sarebbe stato avvertito anche a Napoli.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: avvertita anche a Napoli

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato un nuovo evento sismico, in zona Campi Flegrei, di magnitudo 2.6 e ad una profondità di 4 km alle ore 10:35 di oggi. Si tratta di una scossa che rientra nel normale fenomeno di bradisismo che da sempre caratterizza la zona.

Tanti i residenti della zona che hanno avvertito il sisma, in maniera anche abbastanza forte. Alcuni raccontano di aver percepito un movimento ondulatorio, preceduto da un boato, come spesso accade per i movimenti sismici che si verificano nei pressi della caldera dei Campi Flegrei.

“Sentita forte e netta, sembrava uno scoppio sotto casa” – è il commento rilasciato da una cittadina sul gruppo Facebook Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei. Un altro utente ha raccontato: “Era molto diversa dalle altre. Sembrava stare su una barca e dondolare sulle onde”.

La scossa è stata avvertita anche a Bacoli e in alcune zone di Napoli. Non si registrano, tuttavia, danni né a cose né a persone. L’evento sembra aver risvegliato la paura di un possibile peggioramento della situazione anche se gli esperti invitano ad evitare inutili allarmismi in quanto la situazione al momento risulterebbe del tutto sotto controllo.