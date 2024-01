METEO/ Arriva il caldo anomalo, picchi fino a 20 gradi: a Napoli sembrerà primavera

Nei prossimi giorni il freddo di origine artica, che ha preso il sopravvento in questi ultimi giorni, lascerà spazio ad una vera e propria incursione di caldo anomalo al Sud Italia: stando alle previsioni meteo si registreranno valori quasi primaverili anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania, arriva il caldo anomalo: quando

Secondo le stime de Il Meteo, una poderosa bolla anticiclonica, di origine sub-tropicale, farà il suo ingresso nel nostro paese, mettendo fine definitivamente (almeno temporaneamente) alla parentesi di gelo di queste ultime settimane. Si attende, infatti, un importante incremento delle temperature soprattutto nelle Regioni meridionali e sulle isole maggiori.

Un cambio di rotta che sarà avvertito a partire da domani, 24 gennaio, regalando giornate soleggiate e anche abbastanza calde. Tra mercoledì e giovedì, infatti, si potrebbero toccare anche picchi di 20 gradi in alcune zone del Sud. Valori decisamente fuori stagione che dovrebbero accompagnarci almeno fino alla fine della settimana.

“Confermata l’espansione del temibile anticiclone nordafricano che porterà temperature anche troppo elevate per le nostre montagne. Dal pomeriggio e fino alla fine del mese, non si prevedono sussulti significativi: dominerà l’alta pressione con temperature in aumento, cieli liberi da nubi con tempo asciutto e mite” – ha dichiarato Lorenzo Tedici, meteorologo de Il Meteo.

“Mercoledì 24 mostrerà i primi segni evidenti di caldo anomalo, ad iniziare dalle montagne, poi il picco sarà raggiunto tra giovedì e venerdì quando addirittura lo zero termico si porterà fino a 3900 metri, una quota tipica di fine giugno e inizio luglio. Questa alta pressione nordafricana estenderà la sua prepotenza sull’Italia almeno fino alla fine del mese, compresi i famosi Giorni della Merla” – ha concluso.

Il ritorno del freddo invernale è previsto soltanto per i primi di febbraio ma, vista la distanza temporale, si attendono ulteriori aggiornamenti.