Arriva l’anticiclone Zeus, mai così caldo a gennaio: primavera anticipata a Napoli

Dopo le soleggiate giornate registrate in questi ultimi giorni a Napoli e in Campania, stando alle previsioni meteo, sarà soprattutto nel weekend che l’anticiclone africano Zeus prenderà il sopravvento, vincendo le temperature invernali e regalando un gennaio caldo come non mai.

Meteo Napoli e Campania, weekend caldo con l’anticiclone Zeus

Originario dal cuore del Sahara, stando alle stime de Il Meteo, Zeus influenzerà fortemente il clima dei prossimi dieci giorni riportando un po’ ovunque valori quasi primaverili più che invernali. Su gran parte delle Regioni, infatti, a partire da venerdì 26 gennaio, a dominare sarà il sole, soprattutto al Sud e al Centro. In Sicilia si attendono persino picchi di 20 gradi.

Per i meteorologi si tratta di valori che potrebbero influenzare gli archivi storici segnando nuovi record di caldo per il mese di gennaio e dando inizio ad una sorta di primavera anticipata nel Mezzogiorno d’Italia. Al contempo non mancheranno correnti opposte con fenomeni di instabilità, foschia e nebbie che si concentreranno soprattutto sulle coste tirreniche centro-settentrionali e sulle pianure del Nord.

“Confermata l’enorme espansione, per la prima volta, dell’anticiclone subtropicale Zeus verso Nord, con la totale copertura anche del nostro Paese a garanzia di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e molto mite. Sembrerà di essere a marzo“ – ha dichiarato Andrea Garbinato, responsabile de Il Meteo.

“Dal 26 gennaio il tempo sarà ancora più stabile. Nel weekend avremo l’anticiclone nordafricano Zeus sempre più prepotente con sole e primavera quasi ovunque. Il picco delle temperature verrà raggiunto proprio nei giorni della Merla, 29-30-31 gennaio, con valori di circa 12 gradi superiori alla media del periodo” – ha concluso.

Un cambio di rotta, con un ritorno alle tipiche temperature invernali, potrebbe essere avvertito solo verso gli inizi di febbraio, tra le giornate del 3 e 4. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.