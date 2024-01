Anticipazioni Mare Fuori 4, Maria Esposito: “Ho messo il mio dolore in quello di Rosa”

Mancano solo pochi giorni all’uscita dei nuovi episodi di Mare Fuori 4, che saranno trasmessi prima su Rai Play (1 febbraio) poi su Rai 2 (14 febbraio), e che stando alle anticipazioni non saranno privi di colpi di scena. Fulcro centrale delle puntate sarà il personaggio di Rosa Ricci che vivrà un’intensa parentesi di dolore.

SPOILER. Mare Fuori 4: le anticipazioni dei primi episodi

Mare Fuori 4 si rivelerà una stagione particolarmente difficile soprattutto per Rosa Ricci. La stessa Maria Esposito, nel corso di un’intervista per Rai Play, ha raccontato di aver incontrato non poche difficoltà nell’interpretare il personaggio: “La quarta stagione è stata tutta complicata per me, è stato veramente difficile affrontare questo personaggio perché nella quarta stagione Rosa soffre molto“.

“Mentre giravo mi trovavo in un periodo in cui anche io stavo soffrendo quindi è come se h24 non uscivo mai da quella roba. Una scena che mi è rimasta impressa (sono tornata a casa e sono stata veramente male) è stata quella che vedrete nella terza puntata. Poi capirete quale perché si vede che sono veramente distrutta, quelle erano veramente lacrime vere. Tutte le lacrime della quarta stagione sono lacrime vere, tutto il dolore che io tenevo dentro l’ho messo nel dolore di Rosa“.

La terza stagione si era conclusa con il rumore di uno sparo, partito all’interno della Piscina Mirabilis, dove don Salvatore (Raiz) aveva sorpreso Rosa (Maria Esposito) e Carmine (Massimiliano Caiazzo). Il colpo, come confermato dal regista Ivan Silvestrini, non sarebbe andato a vuoto.

A rimanere ferito sarebbe stato proprio don Salvatore, ricoverato poi nello stesso ospedale dove si trova Edoardo Conte (Matteo Paolillo). Rosa viene così divorata dai sensi di colpa e a seguito di un incontro con il padre, che decide di perdonarla, si assiste ad un vero colpo di scena: attraverso un flashback si scopre che la mamma potrebbe essere viva e rinchiusa in una clinica psichiatrica.

Edoardo, intanto, si lascia andare all’amore per Teresa e, a seguito dell’agguato, riesce a confrontarsi con don Salvatore, tentando poi di soffocarlo. Nel carcere entra una nuova detenuta che man mano si avvicinerà a Cardiotrap, mentre farà il suo ritorno in istituto anche Silvia. Giorni difficili per Kubra che dovrà fare i conti con Beppe dopo aver scoperto che è lui suo padre. Intanto Beppe si avvicinerà sentimentalmente alla direttrice.