“Lascio la chiesa, mi sono innamorato e voglio sposarla”: l’annuncio del prete campano

Sta facendo il giro del web la storia di un prete campano, don Antonio Romano, che ha annunciato di voler rinunciare ai voti, dopo aver svolto per 23 anni il ruolo di sacerdote presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chiusano San Domenico (Avellino), solo per amore: si sarebbe, infatti, innamorato di una donna e avrebbe deciso, così, di lasciare il suo ministero, comunicando con tutta onestà la sua decisione tramite Facebook.

Prete di Avellino lascia la chiesa: “Mi sono innamorato”

“Amici, amiche e fedeli di Chiusano, ho un importante comunicazione da darvi. Il 18 ottobre scorso ho espresso al vescovo la mia ferma volontà di rinunciare allo stato clericale e di conseguenza di essere sollevato da tutti gli incarichi e dagli obblighi ad esso connesso, compreso quello del celibato” – ha scritto don Antonio in un lungo post.

“Dopo una lunga amicizia ho scoperto di amare una donna con la quale condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede, principi e ideali. Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altra nonostante tutti gli sforzi fatti per reprimere il sentimento e i tentativi di separazione. Non posso continuare a combattere contro la mia natura. Questo conflitto interiore ha eroso negli ultimi tempi anche l’entusiasmo e la fecondità del mio ministero fino a renderlo pesante e opprimente”.

A proposito della sua compagna, che intende sposare nel breve, ha poi detto: “Per quanto riguarda la mia futura consorte, per evitare che si esprimano giudizi avventati, illazioni e maldicenze, vorrei che si sapesse che è uscita, da qualche anno, da una convivenza traumatica e travagliata”.

“Non ho mai nascosto le mie riserve, né tantomeno ritrattato, le mie convinzioni contro l’imposizione del celibato come conditio sine qua non per accedere al sacerdozio. Rispetto la scelta delle autorità ecclesiastiche e non pretendo che le cambino per me“ – ha concluso.

La sua confessione via social ha suscitato reazioni contrastanti: c’è chi apprezza la sua onestà e condivide la sua scelta, facendo i migliori auguri alla nuova coppia, ma anche chi critica l’abbandono della via del sacerdozio per una donna.