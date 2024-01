I Neoborbonici correggono Geolier: il testo in vero napoletano della canzone di Sanremo

A pochi giorni dall’avvio del Festival di Sanremo, il testo svelato della canzone di Geolier ha scatenato non poche polemiche da parte di associazioni e cittadini che difendono e divulgano la lingua napoletana, anche nella sua versione scritta: di qui la diffusione del testo corretto del brano del rapper partenopeo da parte dei Neoborbonici.

Geolier a Sanremo, il testo in napoletano corretto della canzone

All’intervento dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha considerato “uno strazio” la grammatica del testo, si è aggiunto quello dei Neoborbonici, da sempre difensori della storia napoletana e meridionale, che hanno provveduto a correggere il pezzo, diffondendone la versione corretta in lingua napoletana.

“Il testo pubblicato era a tratti indecifrabile e abbiamo inviato il testo corretto in lingua napoletana alla casa discografica milanese di Geolier. Il rapper è un giovane che sta portando la nostra cultura in giro per il mondo e non è colpa sua se nelle scuole non si insegna il napoletano, a differenza di quanto accade in altre Regioni e come da tanti anni richiedono i neoborbonici” – ha spiegato il prof. Gennaro De Crescenzo, presidente del Movimento Neoborbonico.

“La nostra, però, è una lingua con le sue regole e la sua grande tradizione, da Basile (il seicentesco inventore di Cenerentola) a Di Giacomo, da Eduardo a Pino Daniele e per questo non potevamo tirarci indietro. È comunque significativo e importante ritornare a cantare in lingua napoletana a Sanremo e diffondere la nostra lingua tra i giovani” – ha concluso.

I neoborbonici hanno, inoltre, invitato Geolier a seguire uno dei corsi di lingua napoletana che organizzano con l’associazione I Lazzari e con il presidente Davide Brandi nel centro storico di Napoli (invito rivolto anche alla casa discografica milanese e agli altri sette autori del testo).

I’ pe mme, tu pe tte: il testo corretto

Nuie simmo ddoie stelle ca stanno cadenno

Te staie vestenno pure sapenno ca t’hê ‘a spuglià

Pure ‘o mmale ce fa bene nzieme io e tte

Ce âmmo sperato ‘e sta pe sempe nzieme io e tte

No no no comme se fa

No no no a te scurdà

Pe mò no, nun ‘o pozzo fà

Si nun ce stive t’era nventà

‘A felicità quanto costa si ‘e sorde nun ‘a ponno accattà

Aggio sprecato tiempo a parlà

Nun l’êssa penzato maie

Ca a ll’inizio d’ ‘a storia era già ‘a fine d’ ‘a storia pe nnuie

‘O cielo ce sta guardanno

E quanto chiove e pecché…

S’ è dispiaciuto pe mme e pe tte

Pirciò mò sta accummincianno a chiovere

Simmo dduie estranei ca se ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

Tu m’intrappoli abbracciannome

Pure ‘o diavolo era n’angelo

Comme me puo’ amà si nun t’amo

Comme puo’ vulà senz’ale, no

È passato tantu tiempo d’ ‘a ll’urdema vota

Damme n’atu ppoco ‘e tiempo pe ll’urdema vota

No, no no no comme se fa

No no no a te scurdà

Pe mo no, n’ ‘o pozzo fa’

Nun l’êsse penzato maie…..

Ca a ll’inizio d’ ‘a storia era già ‘a fine d’ ‘a storia pe nuie

‘O cielo ce sta guardanno

E quanto chiove e pecché…

S’ è dispiaciuto pe mme e pe tte

Pirciò mo sta inizianno (accummincianne) a chiovere

Simmo dduie estranei ca s’incontrano

E stevo penzanno: a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

Stanotte è sulo d’’a nosta

Si vuò truvanno ‘a luna ‘a vaco a piglià

E pure si ‘o facesse, tu nun fusse cuntenta

Vulisse ati stelle, vulisse chiù tiempo cu te.

Pirciò mo sta inizianno (accummincianne) a chiovere

Simmo dduie estranei ca s’incontrano

E stevo penzanno: a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte

I’ pe mme, tu pe tte.