Mare Fuori 4 ha già battuto tutti i record: oltre 2,5 milioni di visualizzazioni in poche ore

È già record per Mare Fuori 4, la celebre serie napoletana che su RaiPlay, dove sono disponibili i primi 6 episodi, ha già raggiunto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni come affermato dal produttore Roberto Sessa.

Soltanto nelle prime due ore dal lancio delle puntate, caricate a mezzanotte in punto, sono state circa 1.136.202 le visualizzazioni. Numeri che, man mano, sono cresciuti sempre più fino a conquistare vette sorprendenti, decretando il successo della fiction già a pochi minuti dal debutto.

“Una partenza a razzo per la quarta serie. Nelle prime 12 ore abbiamo raggiunto 2,5 milioni di visualizzazioni. Un numero che RaiPlay totalizza in 2 settimane su tutta la sua offerta, un numero fantastico, grazie a tutto il lavoro di Picomedia, grazie agli attori e ai registi che hanno creduto con noi in questo sogno” – ha dichiarato Sessa.

Per la messa in onda su Rai 2 bisognerà attendere il 14 febbraio. Da quella data in poi ogni mercoledì, fino al 20 marzo, sarà possibile seguire le vicende dei ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile direttamente su Rai 2. Nella stessa giornata saranno caricati su RaiPlay i restanti 6 episodi.

La serie si sta già rivelando ricca di sorprese e colpi di scena ma a colpire particolarmente il pubblico è l’amore finalmente sbocciato tra Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito). Soprattutto per la giovane Ricci sarà una serie complicata, caratterizzata dal dolore, come anticipato dalla stessa protagonista.

“La quarta stagione è stata tutta complicata per me, è stato veramente difficile affrontare questo personaggio perché nella quarta stagione Rosa soffre molto. Mentre giravo mi trovavo in un periodo in cui anche io stavo soffrendo quindi è come se h24 non uscivo mai da quella roba. Una scena che mi è rimasta impressa (sono tornata a casa e sono stata veramente male) è stata quella che vedrete nella terza puntata. Poi capirete quale perché si vede che sono veramente distrutta, quelle erano veramente lacrime vere. Tutte le lacrime della quarta stagione sono lacrime vere, tutto il dolore che io tenevo dentro l’ho messo nel dolore di Rosa” – ha raccontato.