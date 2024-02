ULTIM’ORA. Terremoto a Pozzuoli. I cittadini: “Scossa forte e lunga, tremori e boati”

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e quelli dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una nuova scossa di terremoto, con epicentro ai Campi Flegrei, avvertita tra Pozzuoli e Napoli.

Scossa di terremoto a Pozzuoli: epicentro ai Campi Flegrei

L’evento sismico è avvenuto alle ore 11:07 di questa mattina, 3 febbraio 2024, in zona Campi Flegrei, con una magnitudo di 2.1 ad una profondità di 3 km. Un sisma, dunque, di entità molto lieve che rientra nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Alcuni residenti della zona raccontano di aver avvertito chiaramente la scossa, avanzando l’ipotesi di un nuovo sciame sismico. Al momento il Comune di Pozzuoli non ha ancora diffuso alcuna comunicazione ma la situazione resta del tutto sotto controllo. Si tratta, infatti, di scosse che si verificano con cadenza frequente per la stessa natura del territorio e, come ribadito più volte dagli esperti, allo stato attuale non vi è alcun allarme legato ad una eventuale eruzione.

“Forte e lunga, era nell’aria, da almeno un’oretta sentivo tremare leggermente e boati” – scrive un utente sul gruppo Facebook Quelli della Zona Rossa dei Campi Flegrei. Come lei altri cittadini parlano di un boato forte e di una scossa che si sarebbe rivelata anche abbastanza forte, nonostante la bassa magnitudo.

Soltanto una settimana fa, il 26 gennaio, il puteolano era stato colpito da un ulteriore evento sismico, anche stavolta di minima entità. Ancora una volta i residenti avevano avvertito un movimento riconducibile proprio ad una scossa di magnitudo 1.9: si tratta, in termini assoluti, di una magnitudo sempre molto bassa, ma ricordiamo che questo tipo di sisma viene quasi sempre distintamente percepito poiché si verifica piuttosto superficialmente.