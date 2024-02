Napoli a Sanremo: sul palco i ragazzi di Mare Fuori, Gigi D’Alessio e altri artisti campani

Anche quest’anno alcuni artisti presenti al Festival di Sanremo 2024 porteranno un po’ di Napoli sul prestigioso palco dell’Ariston: oltre all’attesissimo debutto di Geolier in gara, a scendere le famose scale del teatro ligure saranno ancora una volta i ragazzi del cast di Mare Fuori ma anche Gigi D’Alessio e Luché.

Napoli a Sanremo 2024: il cast di Mare Fuori e Gigi D’Alessio

La kermesse canora più importante d’Italia prenderà il via martedì 6 febbraio con l’esibizione di tutti i big in gara. Anche nei due giorni seguenti, di mercoledì 7 e giovedì 8, ciascun concorrente salirà sul palco: un giorno per esibirsi, l’altro per presentare l’esibizione di un collega, grande novità dell’edizione 2024.

Geolier, dunque, così come gli altri cantanti, farà la sua comparsa sul palco in tutte le 5 serate del Festival. In quella di venerdì 9, dedicata alle cover, si affiancherà ad altri artisti napoletani: Gigi D’Alessio e Luché che insieme a lui e Guè Pequeno daranno vita al medley intitolato Strade.

La serata dei duetti vedrà sul palco anche Pino D’Angiò, il cantautore originario di Pompei che ha raggiunto il successo con le sue canzoni pop negli anni Ottanta e che si esibirà con Bnkr44 con Ma quale idea. Nino D’Angelo avrebbe, invece, rifiutato l’invito di Ghali: il suo desiderio sarebbe quello di ritornare a Sanremo ma solo per cantare un pezzo in napoletano. Altre grandi presenze campane sono quella del gruppo dei The Kolors capitanato dal casertano Stash e di Big Mama (di San Michele di Serino, Avellino) che si contenderanno il titolo di vincitori presentando rispettivamente il brano Un ragazzo, una ragazza e La rabbia non ti basta.

Se nella prima serata Marco Mengoni svolgerà il ruolo di co-conduttore e super ospite, nella seconda Amadeus e Giorgia daranno il benvenuto a John Travolta e Giovanni Allevi ma anche a Leo Gassman e il cast di Mare Fuori. Al momento, tuttavia, non sono stati ancora annunciati i nomi degli attori che raggiungeranno Sanremo. Si sa, invece, che Maria Esposito (Rosa Ricci nella serie) e Artem (Pino ‘o pazzo) sono i protagonisti del video della canzone di Geolier.

Nella terza serata, con Teresa Mannino alla co-conduzione, si susseguiranno le ospitate di Russell Crowe, Eros Ramazzotti e Sabrina Ferilli. Venerdì 9 febbraio, con Lorella Cuccarini, spazio al cast della serie Mameli. Gran finale sabato 10 febbraio, con il ritorno della coppia Amadeus-Fiorello, con Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti.